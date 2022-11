Glumanda, Schiggy oder Bisasam? Stylische Pokémon-Sneaker stellen euch vor die Qual der Wahl

Das Pokémon-Universum umfasst nicht nur den Anime und sämtliche Videospiele, sondern auch diverse Kollaborationen mit bekannten Kleidungsmarken. In regelmäßigen Abständen kommen Schuh-Kollektionen heraus, die mit den bunten Taschenmonstern verziert sind. Aktuell steht PUMA als Partner bereit und brachte eine Auswahl an Sneakern heraus, die sich großer Beliebtheit unter passionierten Trainer*innen erfreut.

PUMA bringt Pokémon-Schuhe zu Gen 1 heraus

Wie sehen die Schuhe aus? Die Sneaker orientieren sich vom Stil her an den Starterpokémon der ersten Generation. Dazu zählen das Pflanzenpokémon Bisasam, das Feuerpokémon Glumanda und das Wasserpokémon Schiggy. Auch ein Paar für Pikachu-Fans ist dabei:

Unter den Schuhen befinden sich Treter für Kinder und Erwachsene. Oft sind an den Schuhen noch kleine Anhänger angebracht, die das Gesicht des Pokémon zeigen, nach dem der Schuh designt wurde. Neben den Schuhen gibt es noch viele Kleidungsstücke wie Pullover, Jogginghosen, Taschen und Mützen zur Wahl. Mit dem Charme der ersten Pokémon-Generation könnt ihr als Trainer*in direkt zeigen, welchem Starterpokémon euer Herz gehört.

Pokémon-Sneaker erfreuen sich großer Beliebtheit

Neben Bisasam, Glumanda und Schiggy gibt es noch einige Stücke, die mit Allrounder Pikachu oder dem Geisterpokémon Gengar verziert sind. Die Kanto-Pokémon erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit und das zeigt sich auch in der aktuellen Verfügbarkeit.

Wie beliebt sind die Schuhe? Die Kollektion ist erst an diesem Wochenende an den Start gegangen, doch die meisten Produkte sind bereits ausverkauft. Ihr solltet also schnell sein, wenn ihr eines der beliebten Schuhpaare noch ergattern wollt.

Es gibt aber noch Hoffnung: Unter einigen Produkten steht nicht, dass sie ausverkauft sind, sondern bald (wieder) erhältlich sein werden. Somit könnte es sein, dass einige Produkte wieder nachgefüllt werden. Vor allem die Tatsache, dass einige Kund*innen ihre Schuhe aufgrund einer falschen Größe wieder zurücksenden, macht Hoffnung auf Rückläufer und erhöht somit die Chance auf eines der Sneaker-Paare.

Welchen Pokémon-Schuh würdet ihr wählen?