Neues Pokémon-Spiel: Statt 9. Generation erwartet uns wohl ein Remake

Pokémon Schwert & Schild ist mit seinen zwei erschienenen DLCs Die Insel der Rüstung und Die Schneelande der Krone soweit abgeschlossen. Der Blick der Fans ist damit auf die nächsten Editionen gerichtet. Aber wird es sich beim kommenden Hauptspiel um die 9. Generation handeln, oder bekommen wir ein Remake älterer Editionen spendiert? Der bekannter Nintendo-Leaker Kelios geht zumindest von einem Remake aus.

2021 erscheint angeblich ein Pokémon-Remake

Auch im November 2021 dürfen wir wohl mit einem großen Pokémon-Spiel rechnen. Immerhin lieferten uns Nintendo und Game Freak um den Dreh immer neues Pokémon-Futter in Form von neuen Editionen des Rollenspiels.

Geht es nach dem französischen Leaker Kelios, wird es sich dabei aber um kein Hauptspiel der 9. Generation handeln, sondern um ein Remake älterer Editionen. Welche das seiner Meinung nach sein werden, nannte er nicht. Er gab auf Twitter lediglich an, dass im November ein Remake kommt:

Viele gehen aber davon aus, dass als nächstes mit Pokémon Diamant & Perl die 4. Generation neu aufgelegt wird. Abgesehen davon, dass sich das viele Fans wünschen, würde es auch Sinn ergeben, da die ersten drei Generationen bereits ein Remake bekommen haben.

4 Pokémon-Spiele für 2021

Darüber hinaus gab Kelios an, dass nächstes Jahr neben dem Remake auch New Pokémon Snap, Pokémon Unite und Meisterdetektiv Pikachu 2 erscheinen sollen. Während die drei Spiele bereits offiziell angekündigt wurden, gibt es seitens Nintendo aber noch keine festen Releasetermine.

Wir müssen also 2021 abwarten und sehen dann, was uns am Pokémon-Ufer auf uns wartet. Trotz der Logik hinter dem Diamant/Perl-Remake und Kelios als durchaus vertrauenswürdige Quelle - er hat bereits einige Nintendo Directs richtig vorhergesagt - ist und bleibt das alles vorerst nur ein Gerücht. Wir werden uns bei Nintendo diesbezüglich aber erkundigen.

Auch wenn Pokémon Schwert & Schild durch seine DLCs an sich zu Ende erzählt ist, werden immer wieder mal besondere Pokémon durch Events verteilt, die ihr euch schnappen könnt:

Was glaubt ihr, was das nächste Pokémon-Hauptspiel sein wird? Und was würdet ihr euch wünschen?