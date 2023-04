Für 300.000 Dollar: Super seltene Pokémon-Karte aus legendärem Turnier versteigert

Da staunen Ash und Pikachu. 300.000 US.Dollar für nur eine Karte?

Dass Pokémon-Karten horrende Summen einspielen können, ist mittlerweile gut bekannt. Eine der teuersten Pokémon-Karten ist ein perfekt erhaltenes Glurak aus der ersten Edition, das stolze 369.000 US-Dollar einbrachte.

In einer Heritage-Auktion, in der viele Pokémon-Karten versteigert wurden, hat ein Exemplar nun ebenfalls eine Menge Geld eingespielt. Es reicht nicht ganz an die Glurak-Karte heran, doch mit seinem stolzen Preis muss es sich nicht verstecken. (via Comicbook)

Pikachu ist 300.000 Dollar wert

Was ist das für eine Karte? Für die ersten drei Plätze des allerersten offiziellen Pokémon TCG-Turniers im Jahr 1997 gab es eine besondere Promo-Karte. Der dritte Platz bekam die Trophy Pikachu No. 3 Trainer Bronze-Karte.

Von diesem Exemplar sind insgesamt vier Stück bei der PSA (Professional Sports Authenticator) registriert. Dabei handelt es sich um einen Service, der Karten bewertet und je nach Zustand in verschiedene Ränge einstuft.

Für die Karte gab es insgesamt 50 Gebote, bevor sie den finalen Preis erreichte. Die gigantische Summe kommt zum einen durch die Seltenheit der Karte zustande, zum anderen handelt es sich dabei um eine der ältesten Promo-Karten.

Wie gut ist die Karte erhalten? Das PSA-Unternehmen hat die Karte als NT-MT 8 eingestuft. Das bedeutet, dass die Karte zunächst makellos erscheint. Bei genauerem Betrachten fallen jedoch kleine Makel auf wie:

ein leichter Rückstand auf der Rückseite der Karte

leichtes Ausfransen einer oder zwei Ecken

ein kleiner Druckfehler

leicht ausgegilbte Ränder

Bei größeren Schäden wird die Karte schlechter eingestuft. Doch es gibt nur zwei Ränge über und zehn Ränge unterhalb von NM-MT 8. Damit ist die Karte also überdurchschnittlich gut erhalten.

Die Auktion brachte mehr als 2,4 Millionen US-Dollar ein. Es wurden nicht nur Pokémon-Karten versteigert, doch die sieben teuersten Karten stammen alle aus dem Pokémon-TCG. Neben Pikachu gab es beispielsweise Set Booster-Boxen aus der ersten Generation und Testdrucke, die jeweils über 200.000 US-Dollar einspielten.

Welche seltenen Pokémon-Karten habt ihr in eurer Sammlung?