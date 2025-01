Neue Pokémon TCG Pocket-Sets sind offiziell: A2-Release und erste Karten bekannt

Erste Infos zum neuen TCG Pocket-Set sind nun offiziell!

Update, 14:50 Uhr: Mittlerweile wurde das neue Set auch offiziell angekündigt und die Gerüchte somit bestätigt. Das Wichtigste auf einen Blick: Release: 30 Januar

30 Januar Name: Space-Time Smackdown

Space-Time Smackdown Karten aus Generation: 4

4 Mit neuen Pokémon wie Dialga, Palkia aus Pokémon Diamant & Perle

Release der Tausch-Funktion bekannt Laut Trailer soll die Tauschfunktion am 29. Januar erscheinen. Infos, welche Karten wir genau tauschen können, wurden bereits vor wenigen Tagen enthüllt und könnt ihr hier nachlesen:

Weiter mit der Originalmeldung...

Ende Januar, genauer gesagt laut glaubhaften Gerüchten am 30. Januar, soll in Pokémon TCG Pocket eine neue Erweiterung an den Start gehen und somit neben "Unschlagbare Gene" und "Mysteriöse Insel" das A2-Pack im Sammelkartenspiel erscheinen.

Aus welcher Pokémon-Generation die Erweiterung stammt, welche Taschenmonster auf den Booster-Packs zu sehen sind und die genau Anzahl der neuen Packs, ist jetzt geleakt.

Erste Details zu den A2-Packs in Pokémon TCG Pocket

Laut jüngsten Informationen soll die neue Erweiterung Pokémon aus der vierten Generation beinhalten. Dabei soll es sich um eine große Erweiterung gleich "Unschlagbare Gene" mit vielen neuen Karten halten. Zuletzt wurde mit "Mysteriöse Insel" Mitte Dezember eine kleine Erweiterung ergänzt.

Laut Leak soll es insgesamt zwei unterschiedliche Packs geben, auf denen die beiden Legendären Pokémon Dialga und Palkia zu sehen sind. Fans von Gen 4 erinnern sich sicher an die beiden Cover-Monster von Pokémon Diamant & Perle.

Hier seht ihr die beiden in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, den Neuauflagen des Nintendo DS-Originals für die Switch:

Dialga Palkia

Wie glaubhaft sind die Leaks? Leaks zu Pokémon TCG Pocket haben sich in der Vergangenheit als überaus verlässlich herausgestellt, da die Infos aus Dataming stammen. Insider Pyoro lag zudem bereits öfter mit Terminen für Nintendo Directs richtig. (via Centro Leaks)

Letzte Vorsicht ist natürlich dennoch angebracht, da Pläne intern beim Entwicklerteam natürlich noch immer verworfen werden können.

Auch Tausch-Funktion kommt

Hingegen bereits offiziell bestätigt ist, dass Ende des Monats die Tauschfunktion als neues Feature in TCG Pocket kommt. Alle Infos zum Thema findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Demnach könnt ihr Karten der gleichen Seltenheitsstufe mit Freunden untereinander tauschen und benötigt dafür ein noch nicht näher vorgestelltes Item. Getauscht werden können zudem nur Karten der Diamant-Stufe 1-4 und Karten mit einem Stern.

Sollte sich der Leak bewahrheiten, freut ihr euch schon auf die vierte Generation in Pokémon TCG Pocket oder hättet ihr viel lieber eine andere bevorzugt?