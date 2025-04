Pokémon TCG Pocket - Eine Must-Have-Karte kommt nun endlich mit dem neuen A3-Set und ihr solltet euch darauf gefasst machen: Sie wird die gesamte Meta durcheinanderbringen

Ein altbekannter Gegenstand aus den Videospielen und dem physischen Sammelkartenspiel kommt zu TCG Pocket.

Ein Monat ist wieder um und für Pokémon TCG Pocket steht nach dem Mini-Set mit den Shiny Pokémon die Veröffentlichung der nächsten größeren Erweiterung mit “Hüter des Firmaments“ bevor. Nachdem die Pokémon der vierten Generation eine Weile im Mittelpunkt gestanden sind, geben sie den Platz im Rampenlicht an die siebte Generation ab.

Neben vielen Pokémon aus der Alola-Region erwarten euch auch wieder Item-Karten, von denen eine bestimmte einen beträchtlichen Einfluss auf die Kartenduelle haben wird.

A3-Set “Hüter des Firmaments“ stellt Sonderbonbon vor

Die Item-Karte, die fester Bestandteil der neuen Meta wird, ist das Sonderbonbon. Die Beschreibung der neuen Karte sieht wie folgt aus:

Das Sonderbonbon wird mit dem A3-Set in Pokémon TCG Pocket aufgenommen. (Bild via pokezentrum.de)

„Wähle 1 deiner Basis-Pokémon im Spiel. Wenn du eine Phase-2-Karte auf deiner Hand hast, die sich aus jenem Pokémon entwickelt, lege jene Karte auf das Basis-Pokémon, um es zu entwickeln und Phase 1 zu überspringen. Du kannst diese Karte nicht während deines ersten Zuges oder für ein Basis-Pokémon, das während dieses Zuges ins Spiel gebracht wurde, einsetzen.“

Damit entspricht das Sonderbonbon aus TCG Pocket auch demjenigen aus dem physischen Sammelkartenspiel, das dort seit einigen Jahren fester Bestandteil vieler Decks ist. Deswegen rechnen wir damit, dass sich die neue Item-Karte auch schnell in Pocket etablieren wird. Doch wieso ist das Sonderbonbon so gut? Wir ordnen die Karte weiter unten ein.

Doch zuerst könnt ihr euch den Trailer zum neuen A3-Set “Hüter des Firmaments“ zu Gemüte führen, in dem das Sonderbonbon erstmals auftritt:

Einschätzungen zum Sonderbonbon

Mehr Möglichkeiten zur Entwicklung: Das Sonderbonbon macht Phase-1-Pokémon-Karten nichtig, weil sie nicht mehr für die finale Entwicklung eurer Pokémon benötigt werden. Damit ist es ein zusätzliches Werkzeug, um eure Pokémon noch schneller auf Phase 2 zu bekommen.

Ein konkretes Beispiel, welche Pokémon davon profitieren, finden wir in den Kommentaren eines Reddit-Threads, der das Sonderbonbon für die Community ankündigt.

Und zwar schreibt ein User, dass besonders Glurak ex aus dem ersten “Unschlagbare Gene“-Set davon profitiert. Nachdem Karten wie Pokémon-Kommuniktion und Enigmara es erleichtern, an das mächtige Phase-2-Pokémon zu kommen, erleichtert das Sonderbonbon die Entwicklung noch mehr.

Noch schnellere (!) Entwicklungen: Die wohl größte Stärke des Sonderbonbons wird es sein, dass es den Zug Wartezeit, in dem ihr üblicherweise euer Phase-1-Pokémon auf dem Spielfeld lasst, direkt überspringt.

Wenn also genug Energien auf euren Pokémon-Karten liegen, haben eure Gegner*innen noch weniger Zeit, um sich auf das kommende Phase-2-Pokémon einzustellen. Wir veranschaulichen das mal am konkreten Beispiel von Panferno ex.

Panferno ex kann für zwei Feuer-Energien eine Menge Schaden austeilen. Bisher hat es sein Status als Phase-2-Pokémon etwas verlangsamt.

Beispiel: Wir sind an zweiter Stelle im Duell dran und haben die Karten Panflam, Panferno ex und Sonderbonbon auf der Hand. In unserer ersten (insgesamt 2.) Runde spielen wir Panflam in der aktiven Position und laden es mit einer Feuer-Energie auf.

Gehen wir nun davon aus, dass unser Gegenüber das Panflam nicht besiegt, spielen wir in unserer zweiten (insgesamt 4.) Runde das Sonderbonbon auf das Panflam aus, entwickeln es damit zu Panferno ex und können nach dem Ablegen der zweiten Feuer-Energie direkt einen Angriff auslösen, der 140 Schaden verursacht.

Ziemlich mächtig für eine zweite Runde, oder?

Natürlich spiegelt das Szenario einen Idealfall wider. Karten wie der Pokéball, Pokémon-Kommunikation, Enigmara oder Professor Eich begünstigen jedoch diesen Idealfall. Außerdem lässt sich das Beispiel auch auf weitere Phase-2-Pokémon anwenden, die ordentlich reinhauen können.

Deswegen solltet ihr das Sonderbonbon in den kommenden Wochen unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn ihr Kartenduelle in TCG Pocket spielt.

Das A3-Set “Hüter des Firmaments“ erscheint bei uns am 30. April 2025 um 08:00 Uhr. Pokémon TCG Pocket ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar.

Habt ihr schon Ideen, in welche Decks ihr das Sonderbonbon aufnehmen werdet?