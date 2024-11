"Das ist teuflisch" - Pokémon TCG Pocket-Spieler besiegt Mewtu-ex ohne Schaden auszuteilen - diese Karte macht's möglich

Aerodactyl ist der Star der Stunde, nachdem es Mewtu-ex geschickt aus dem Spiel befördert hat.

In Pokémon TCG Pocket hat sich mit dem Unschlagbare Gene-Set eine Meta etabliert, die auf starke und seltene Karten wie Mewtu-ex oder Pikachu-ex setzt. Wenn ihr die Nase voll von den starken Taschenmonstern habt, könnt ihr ihnen mit einer bestimmten Karte entgegenwirken – zumindest, wenn die Umstände stimmen. Wir verraten euch mehr über die Strategie.

Aerodactyl "schwingt" eure Gegner weg

Redditor jarheadrox00 teilte einen extrem befriedigenden PvP-Sieg mit der Community. Ohne auch nur einen Punkt Schaden auszuteilen, besiegte der User mit Aerodactyl ein gegnerisches Mewtu-ex, auf dem bereits drei Psycho-Energien liegen. Hier könnt ihr selbst einen Blick auf den Reddit-Thread werfen:

Wie ist das möglich? Aerodactyl besitzt die Attacke Antikschwinge, die zwar keinen Schaden verursacht, dafür aber mit zwei angelegten Energien über einen Münzwurf entscheidet, ob das gegnerische aktive Pokémon zurück ins Deck gemischt werden muss. Das kann vor allem für voll entwickelte Phase-2-Pokémon unglaublich nervig sein und eventuell sogar zum Sieg führen.

Natürlich gilt das gegnerische Pokémon nicht automatisch als besiegt, wenn es zurück ins Deck gemischt werden muss. In diesem Fall hatte der oder die Gegner*in von jarheadrox00 aber keine Pokémon mehr auf der Bank, weswegen das Zurückmischen des Mewtu-ex zur Niederlage geführt hat. Keine Pokémon mehr auf dem Spielfeld zu haben, zählt nämlich ebenfalls als Niederlage.

Aerodactyl kann also im richtigen Moment direkt zum Sieg führen. Trotzdem solltet ihr euer Deck nicht unbedingt um das Fossilien-Pokémon herum aufbauen, sondern er eher als taktischen Bonus nutzen.

Aerodactyl sorgt für überraschte Gesichter

Redditor jarheadrox00 benutzt Aerodacytl laut eigenen Aussagen ebenfalls als Ergänzung zum eigenen Dragoran-Deck, um Gegner*innen zu ärgern und so etwas mehr Zeit für das Entwickeln des eigenen Dragorans zu bekommen. Das kann für unterhaltsame und vor allem überraschende Momente sorgen.

Davon können auch die User PhxRising29 und throatzila ein Lied singen. Sie teilten in den Kommentaren ihre Überraschung nach ihrer Niederlage gegen ein Aerodacytl mit. Und auch ich musste tatsächlich schon während des aktuellen Emblem-Events auf einen Niederlage-Bildschirm starren, nachdem ich einfach kein Basis-Pokémon ziehen wollte und mich das Aerodactyl bereits in der vierten Runde aus dem Spiel gefegt hat.

Wer Aerodactyl daher in sein Deck aufnehmen möchte, sollte in Zukunft die Mewtu-Boosterpacks öffnen. Da das Pokémon aber nicht allzu selten ist, könntet ihr es auch schon in eurer Sammlung haben.

Welche Karte, die keine Star-Karte wie Mewtu-ex ist, benutzt ihr am liebsten in euren Decks?