Pokémon TCG Pocket: Das ist das beste ex-Starter-Deck für euch - und darum solltet ihr trotzdem noch mit der Wahl warten

Ihr habt die Qual der Wahl.

Das neue A2b-Boosterpack "Glänzendes Festival" (Shining Revelry) ist frisch für Pokémon Trading Card Game Pocket erschienen. Nachdem es bereits zum Release des Sammelkartenspiels Startdecks zum Freischalten gab, sind nun neun weitere Decks verfügbar, die alle auf ex-Pokémon setzen. Allerdings könnt ihr im Rahmen neuer Missionen nur eines davon wählen.

So erhaltet ihr kostenlos ein ex-Starter-Deck in TCG Pocket

Was muss ich tun, um ein Deck zu erhalten? Das ex-Startdeck erhaltet ihr nicht einfach so geschenkt. Ihr müsst dafür eine der neuen ex-Startdeck-Missionen absolvieren, die ihr unter Missionen > ex-Startdeck findet. Habt ihr eine der Missionen erledigt, dürft ihr euch ein Deck aussuchen.

So löst ihr eure Belohnung ein: Um eines der neun ex-Startdecks zu erhalten, müsst ihr das Deck-Ticket im Shop einlösen. Dort könnt ihr euch dann unter "Zeitlich begrenzt/Events" aussuchen, welches Deck ihr haben wollt. Aber bedenkt: Ihr könnt insgesamt nur eines der neun Decks erhalten. Überlegt euch also gut, welches ihr wählt.

Wie lange gilt diese Aktion? Vom 28. März um 7:00 Uhr bis 27. April 6:59 Uhr

Alle ex-Startdecks und welche davon am besten sind

Insgesamt stehen neun ex-Startdecks zur Auswahl.

Wollt ihr nicht nur eure Sammlung vervollständigen, sondern auch starke ex-Karten für die Kämpfe abgreifen, empfehlen wir euch Glurak-ex, Suelord-ex oder Girantina-ex:

Glurak-ex (Feuer): Lässt euch durch Gluraks "Anheizen" 3 Feuer-Energiekarten in einem Rutsch anlegen. Dank Magbrant befindet sich auch ein Pokémon mit viel KP im Deck, das mit seiner "Rauchbombe" gleichzeitig Schaden austeilt und gegnerische Attacken behindern kann.

Lässt euch durch Gluraks "Anheizen" 3 Feuer-Energiekarten in einem Rutsch anlegen. Dank Magbrant befindet sich auch ein Pokémon mit viel KP im Deck, das mit seiner "Rauchbombe" gleichzeitig Schaden austeilt und gegnerische Attacken behindern kann. Paldea-Suelord-ex (Finsternis): Das Paldea-Suelord setzt auf Gift. Ist der Gegner vergiftet, teilt es mit 2 Energien nicht 60, sondern 120 Schaden aus. Unterstützend wirkt da Affiti, das Gegner beim erfolgreichen Münzwurf vergiftet.

Das Paldea-Suelord setzt auf Gift. Ist der Gegner vergiftet, teilt es mit 2 Energien nicht 60, sondern 120 Schaden aus. Unterstützend wirkt da Affiti, das Gegner beim erfolgreichen Münzwurf vergiftet. Girantina-ex (Psycho): Mit der Fähigkeit "Clever" könnt ihr pro Zug eine Psycho-Energie an Girantina anlegen (was ihr aber erst am Ende des Zugs tun solltet, da der danach endet). Simsala attackiert dagegen alle Pokémon zusätzlich auf der Bank, die mindestens eine Energie angelegt haben.

Besitzt ihr die drei ex-Pokémon schon, habt aber noch kein Maskagato, wäre das Bibor-ex-Deck die nächste Wahl:

Bibor-ex (Pflanze): Bibor stört die Attacken der Gegner, während Maskagato neben 60 Schaden bei ex-Pokémon nochmal 70 Schaden zusätzlich austeilt, also 130 auf einen Schlag bei nur 2 Energien.

Kommen die Decks für euch alle nicht in Frage, könnt ihr euch eines der anderen schnappen:

Pikachu-ex (Elektro): Pikachu muss für "Donnerblitz" zwar alle Energien ablegen, aber teilt mit 150 Schaden auch ordentlich aus und kann so viele starke Pokémon platt machen. Um hier einen Vorsprung zu erlangen, kann mit Pachirisus Attacke Pikachu auf der Bank mit Energie versorgt und so vorbereitet werden.

Pikachu muss für "Donnerblitz" zwar alle Energien ablegen, aber teilt mit 150 Schaden auch ordentlich aus und kann so viele starke Pokémon platt machen. Um hier einen Vorsprung zu erlangen, kann mit Pachirisus Attacke Pikachu auf der Bank mit Energie versorgt und so vorbereitet werden. Lucario-ex (Kampf): Der Vorteil von Lucario ex ist nicht nur der hohe Schaden von 100, sondern auch, dass die Attacke ein gegnerisches Pokémon auf der Bank attackiert und 30 Schaden zufügt. Machomei kann dagegen schnell 70 Schaden, mit weiterer Energie sogar 120 Schaden austeilen.

Der Vorteil von Lucario ex ist nicht nur der hohe Schaden von 100, sondern auch, dass die Attacke ein gegnerisches Pokémon auf der Bank attackiert und 30 Schaden zufügt. Machomei kann dagegen schnell 70 Schaden, mit weiterer Energie sogar 120 Schaden austeilen. Bidifas-ex (Farblos): Kann mit 4 Energiekarten 100 Schaden austeilen und gleichzeitig 30 KP heilen. Dank Knuddeluff ist es auch möglich, pro Zug 20 KP des aktiven Pokémon zu regenerieren, wohingegen die Trainer-Karte Pokémon-Center-Dame weitere 30 KP sowie alle Statuseffekte heilt.

Kann mit 4 Energiekarten 100 Schaden austeilen und gleichzeitig 30 KP heilen. Dank Knuddeluff ist es auch möglich, pro Zug 20 KP des aktiven Pokémon zu regenerieren, wohingegen die Trainer-Karte Pokémon-Center-Dame weitere 30 KP sowie alle Statuseffekte heilt. Schligdri-ex (Wasser): Schligdrig-ex fügt dreimal einem zufälligen Pokémon des Gegners 50 Schaden hinzu, was je nach Wahl besser oder schlechter sein kann. Heerashai ist dagegen mit 120 KP ein sehr zähes Basis-Pokémon.

Schligdrig-ex fügt dreimal einem zufälligen Pokémon des Gegners 50 Schaden hinzu, was je nach Wahl besser oder schlechter sein kann. Heerashai ist dagegen mit 120 KP ein sehr zähes Basis-Pokémon. Granforgita-ex (Metall): Mit 170 KP und einer 80er-Attacke ist Granforgita schon eine starke Karte. Ist uns das Glück hold und der Münzwurf gelingt, können wir sogar nochmal 80 Schaden austeilen. Auf Münzwurf-Glück setzt auch Monetigo.

Wollt ihr euch alle Decks im Detail anschauen, könnt ihr das etwa auf PTCGPocket.gg tun.

0:43 Pokémon TCG Pocket zeigt neues Set "Shining Revelry"

Wartet lieber mit der Wahl eures Startdecks

Selbst wenn ihr bereits das Deck-Ticket erhalten habt und wisst, welches Deck ihr haben wollt, solltet ihr trotzdem nicht sofort in den Shop gehen und eurer Deck wählen. Da ihr bis zum 27. April die Möglichkeit habt, das Ticket einzulösen, bleibt euch noch viel Zeit, durch Boosterpacks und Events Karten zu sammeln.

Es kann also sein, dass euer eigentlich ausgesuchtes Deck euch am Ende weniger bringt, als es jetzt der Fall ist und ein anderes Deck die bessere Wahl wäre. Aber stellt zur Sicherheit eine Erinnerung in euer Smartphone ein, damit ihr es nicht doch vergesst und dann ganz ohne Deck dasteht.

Welches ex-Starter-Deck werdet ihr wählen und warum?