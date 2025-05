Pokémon TCG Pocket: Die 4 stärksten Decks im neuen A3A-Set "Dimensionale Krise"

Das sind einige der besten Decks, die ihr mit den neuen Karten aus Dimensionale Krise bauen könnt.

Es gibt wieder ein neues Set in Pokémon TCG Pocket. Wir zeigen euch hier die besten Decks, die ihr aktuell mit Karten aus der neuen Erweiterung Dimensionale Krise (Codename A3A) bauen könnt.

Das sind die starken Decks im Booster "Dimensionale Krise"

Bei den folgenden fünf Decks geht es vor allem darum, wie die neuen Karten bereits bestehende Metadecks erweitern und verbessern können. Deshalb listen wir hier auch Varianten auf, die ihr vielleicht schon kennt, die aber möglicherweise leicht anders sind, als wir es bisher gewohnt waren.

Das liegt vor allem daran, dass es kaum Karten aus dem neuen Set gibt, die für sich alleine stehen und sie eher als Ergänzung zu bestehenden Decks dienen können.

Erklärung der Abkürzungen:

UG = Unschlagbare Gene

= Unschlagbare Gene MI = Mysteriöse Insel

= Mysteriöse Insel KR = Kollision von Raum und Zeit

= Kollision von Raum und Zeit LT = Licht des Triumphs

= Licht des Triumphs GF = Glänzendes Festival

= Glänzendes Festival HF = Hüter des Firmaments

= Hüter des Firmaments DK = Dimensionale Krise

= Dimensionale Krise P = Promo

Masskito ex & Schabelle

Masskito und Schabelle sind ein neues, gutes Pflanzen-Team.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Masskito ex (DK)

2x Schabelle (DK)

2x Kaguron (DK)

2x Erika

1x Zyrus

1x Mars

1x Pokémon Center-Dame

2x Blätterumhang

1x Bestienit

2x Samantha

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

So spielt ihr das Deck: Mit Schabelle könnt ihr direkt zu Beginn die Pokémon eurer Gegner direkt auf der Bank angreifen, während ihr im Hintergrund euer Masskito aufbaut. Ist Masskito fertig, könnt ihr es dann kostenlos mit Schabelle austauschen dank Kaguron. Die Trainerin Samantha sowie das Item Bestienit helfen dabei, die angeschlagenen Pokémon der Gegner letztlich zu besiegen.

Schlingking ex & Anego

Wenn ihr gerne eure Gegner ärgert und vergiftet, ist das Deck was für euch.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Schlingking ex (DK)

2x Anego (DK)

2x Kaguron (DK)

1x Sabrina

1x Zyrus

1x Mars

2x Pokémon Center-Dame

2x Giftstachel

1x Bestienit

2x Samantha

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

So spielt ihr das Deck: Schlingking kann mit etwas Glück extrem disruptiv sein und den Aufbau des gegnerischen Pokémon verhindern. Dazu kommen Anego und die Giftstachel, die für konstanten Schaden sorgen. Das Deck könnte ein wenig langsam sein, da alle Pokémon mindestens zwei Runden brauchen, um aktiv angreifen zu können.

Amigento & Rameidon

Amigento und Rameidon können mit nur wenig Energie ordentlich reinhauen.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Typ: Null (DK)

2x Amigento (DK)

2x Kopffossil

2x Rameidon (KR)

1x Leaf

1x Mars

1x Enigmara

1x Rot

1x Sabrina

2x Gladio

2x Sonderbonbon

2x Forschung des Professors

1x Pokéball

So spielt ihr das Deck: Sobald ihr Amigento auf der Hand habt, solltet ihr eure Supporter nutzen. Denn dann macht die Karte mit nur zwei Energie direkt 100 Schaden. Dazu könnt ihr Rameidon mit Sonderbonbons entwickeln und habt dann einen Finisher auf der Bank, der euch hilft, das Ruder umzureißen.

Kapu-Riki ex & Choreogel

Elektro-Fans bekommen mit diesem Set wieder ein mögliches Meta-Deck.

Diese Karten benötigt ihr:

2x Kapu-Riki ex (DK)

2x Magnetilo (UG)

2x Magneton (UG)

2x Magnezone (KR)

2x Choreogel (Blitz-Variante, HF)

1x Zyrus

1x Mars

1x Rot

1x Riesige Robe

1x Elektrokabel

1x Pokémon-Center-Lady

2x Forschung des Professors

2x Pokéball

So spielt ihr das Deck: Was diesem Deck am Ende fehlt, ist ein wenig die Kraft, Pokémon mit Kapu-Riki mit einem Schlag zu besiegen – da hilft zumindest Magnezone etwas. Schafft ihr es aber, alles schnell aufzubauen oder gegen viele ex-Pokémon zu kämpfen, dann sollte euch der Sieg gehören.

Es muss sich zeigen, wie sich die neuen Karten in der aktuellen Meta einfügen werden. Unserer Meinung nach ist das Set etwas schwächer, was vor allem daran liegt, dass es nur fünf neue ex-Karten gibt und sich auch viele Item- und Supporter-Karten speziell auf Ultrabestien konzentrieren.

Welche Decks baut ihr mit den neuen Karten aus der A3A-Erweiterung?