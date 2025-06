Pokémon TCG Pocket - Neue Mini-Erweiterung "Evoli-Hain" angekündigt und sie rückt endlich eines der besten Pokémon überhaupt ins Rampenlicht

Evoli Hain ist das neue Booster für Pokemon TCG Pocket, Release am 26. Juni 2025.

Es ist mal wieder an der Zeit für eine neue Mini-Erweiterung für das Mobile-Sammelkartenspiel Pokémon TCG Pocket. Soeben wurde das neue Boosterpack "Evoli-Hain" (Eevee Grove im Englischen) angekündigt. Und dieses dreht sich – na ihr erahnt es sicherlich schon – ganz um das fluffige Pokémon Evoli, das neben Pikachu zweifelsohne zu den beliebtesten Taschenmonstern der Reihe zählt. Und so viel vorab: Ja, das neue Booster hat auch alle Evoli-Entwicklungen im Gepäck.

Wann erscheint das Evoli-Hain-Booster (A3B) für Pokémon TCG Pocket?

Release: Evoli-Hain erscheint weltweit am 26. Juni 2025

Den Trailer zur kommenden Mini-Erweiterung "Evoli-Hain" könnt ihr euch hier ansehen:

0:43 Pokémon TCG Pocket enthüllt neues Booster-Set und stellt Evoli ins Rampenlicht

Evoli-Hain - Alle bislang bekannten Karten der neuen Erweiterung (A3B)

Ein Evoli-Booster wäre ohne Evoli-Entwicklungen kein richtiges Evoli-Booster! Der Trailer lässt uns aufatmen, denn natürlich ist die gesamte Rasselbande vertreten:

Evoli-ex

Aquana

Blitza

Flamara-ex

Psiana

Nachtara

Glaziola

Folipurba

Feelinara-ex

Weitere bekannte Karten aus der Erweiterung:

Penny (Trainer-Karte)

Evoli-Tasche (Trainer-Karte)

Flauschling

Pokusan

Hokumil

Exakte Angaben zum Umfang der Erweiterung gibt es nicht. Wir vermuten aber, dass sich die Anzahl der Karten im Rahmen vorheriger Mini-Erweiterungen bewegen wird, sprich: Wir können mit circa 80 Karten rechnen.

Wie immer dürfen wir darüber hinaus mit neuen Secret-Missions und Kampfherausforderungen rechnen.

