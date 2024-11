Pokémon TCG Pocket-Leak verrät Belohnungen und Decks des Bisaflor-Drop-Events

Sehr wahrscheinlich können wir uns bald eine neue Bisaflor-Karte erkämpfen. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Bis zum 18. November konnten wir uns in Pokémon Trading Card Game Pocket ein Lapras-ex erspielen. Die besondere Pokémon-Karte war Teil des ersten Drop-Events des Sammelkartenspiels. Nun stellt sich die Frage, welches Drop-Event wann als Nächstes ansteht. Nachdem bereits erste Informationen dazu in den Spieldateien gefunden wurden, sind jetzt weitere Details geleakt.

Art des Events: Drop-Event

Drop-Event Was ist ein Drop-Event? Wir kämpfen gegen CPU-Gegner und erspielen uns auf diese Weise Promo-Packs, um fünf Promo-Karten zu sammeln – eine davon ist besonders schwer zu ziehen.

Wir kämpfen gegen CPU-Gegner und erspielen uns auf diese Weise Promo-Packs, um fünf Promo-Karten zu sammeln – eine davon ist besonders schwer zu ziehen. Zeitraum: 29. November bis 13. Dezember (bisher nicht offiziell bestätigt)

29. November bis 13. Dezember (bisher nicht offiziell bestätigt) Promo-Karten (Leak): Quajutsu Alpollo Onix Pummeluff Bisaflor (Full-Art)



Alle weiteren bestätigten und geleakten Events findet ihr hier in unserer Übersicht:

Leak zum Drop-Event mit Bisaflor enthüllt Gegner-Decks und Belohnungen

Wie schon beim Lapras-ex-Event gibt es vier generische Decks eines Pokémon-Typs (in diesem Fall Pflanze), gegen die wir kämpfen können und die in der Schwierigkeitsstufe ansteigen (via TheGamer):

Bisaknosp Deck

Erstmalige Belohnung:

2x Pack-Sanduhr

50x Funkelstaub

1x Shop-Ticket

25 EXP

Zufallsbelohnungen:

1x Promo-Pack (A Serie 2)

25x Funkelstaub

1x Shop-Ticket

Bisaflor & Sichlor Deck

Erstmalige Belohnung:

4x Pack-Sanduhr

100x Funkelstaub

1x Shop-Ticket

50 EXP

Zufallsbelohnungen:

1x Promo-Pack (A Serie 2)

25x Funkelstaub

1x Shop-Ticket

Bisaflor-ex Deck

Erstmalige Belohnung:

6x Pack-Sanduhr

150x Funkelstaub

1x Shop-Ticket

75 EXP

Zufallsbelohnungen:

1x Promo-Pack (A Serie 2)

25x Funkelstaub

1x Shop-Ticket

Bisaflor-ex & Dressella Deck

Erstmalige Belohnung:

8x Pack-Sanduhr

200x Funkelstaub

1x Shop-Ticket

100 EXP

Zufallsbelohnungen:

1x Promo-Pack (A Serie 2)

25x Funkelstaub

1x Shop-Ticket

Wer sich auf das Drop-Event vorbereiten will, kann schon einmal sein Feuer-Deck auf Vordermann bringen. In der Regel fahren wir damit sehr gut gegen Pflanzen-Decks, da die meisten Pokémon dieses Typs eine Schwäche gegen Feuerattacken haben und damit 20 Schadenspunkte mehr abbekommen.