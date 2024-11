So viel Schaden könnt ihr maximal in Pokémon TCG Pocket austeilen - Spieler entdeckt Schadensgrenze und mit dieser Karte hat's geklappt

Der ausgeteilte Schaden in Pokémon-Matches kann eine beachtliche Höhe annehmen.

Pokémon TCG Pocket ist vor zwei Wochen erschienen. Seitdem machten ersten Mythen die Runde, Taktiken wurden diskutiert und Meta-Decks etabliert. In dem Trading Card Game sammelt ihr nämlich nicht nur Karten, sondern könnt sie auch in Kämpfen gegen andere Spieler*innen einsetzen.

In eurer Kampfstatistik finden ihr sogar euren Rekord für ausgeteilten Schaden. Der dürfte aber mit ziemlicher Sicherheit nicht an das herankommen, was wir euch jetzt vorstellen. Ein Redditor hat nämlich herausgefunden, wie hoch die Schadensgrenze des Spiels ist, die maximal ausgeteilt werden kann.

Spieler*in erreicht Schadensgrenze in Pokémon TCG Pocket

Auf Reddit hat User Lonk_From_Hirool ein Video von einem Match in Pokémon TCG Pocket geteilt, das die maximal erreichbare Schadensgrenze im Spiel für die Nachwelt festhält:

Demnach liegt aktuell der maximal mögliche Schaden in Pokémon TCG Pocket bei 990 Punkten. Das ist die letztmögliche Zahl vor 1.000, da Schadenspunkte in dem Sammelkartenspiel in Zehnerschritten berechnet und angegeben werden.

Das ist eine Menge Schaden, den ihr in einem gewöhnlichen Spiel nur sehr schwer erreichen könnt. Der User Lonk_From_Hirool hat es auch lediglich in einem Custom Match geschafft, bei dem er eine bestimmte Kombination von Karten ausprobiert hat.

Ein Aufeinandertreffen von Lavados-ex und Simsala macht’s möglich

Die Karten, die eine solch absurd hohe Zahl möglich machen, sind Lavados-ex und Simsala. Simsala fügt mit seiner Attacke Psychokinese 60 plus 30 weitere Schadenspunkte für jede angelegte Energie am gegnerischen Pokémon hinzu. Lavados-ex eignet sich deswegen perfekt als Gegner, weil es mit seiner Attacke Infernotanz über einen Münzwurf die Chance hat, bis zu drei Feuer-Energien an Pokémon auf der eigenen Bank anzulegen. Anders als im originalen Sammelkartenspiel scheint ihr in TCG Pocket nämlich unendlich Energien zur Verfügung zu haben.

Das macht es möglich, dass das Simsala von Lonk_From_Hirool einem Lavados-ex gegenübersteht, das ganze 37 Feuer-Energien angesammelt hat. Wenn wir das zusammenrechnen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass Simsala theoretisch 1.170 Schaden austeilen könnte:

60 + 37 * 30 = 1.170

Weil das deutlich über den 990 angezeigten Schadenspunkten liegt, ist es sicher anzunehmen, dass es sich dabei (zumindest aktuell) um die Schadensgrenze von Pokémon TCG Pocket handelt – was User Lonk_From_Hirool selbst übrigens schadefindet. Er hätte die 1.000 gerne geknackt.

An der Stelle weisen wir darauf hin, dass ihr diese spezifische Kombination aus Simsala und Lavados-ex höchstwahrscheinlich nicht in den PvP-Matches von Pokémon TCG Pocket begegnen werdet – und falls doch, wird wohl niemand 37 Energien, die alleine schon aufgeteilt sehr ungewöhnlich sind, auf ein einzelnes Pokémon legen.

Redditor Lonk_From_Hirool hat es auch lediglich in einem Custom Match geschafft, weswegen das Match alleine dem Schauzweck dient. Das Resultat von Custom Matches wirkt sich auch nicht auf die Statistiken des Profils aus. Trotzdem ist es interessant zu sehen, wo die Grenzen von Pokémon TCG Pocket liegen.

