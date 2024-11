‘Fürchtet diese Ente!’ - Pokémon TCG Pocket-Spieler feiern zu Recht diese unscheinbare Karte ab

Porenta hat es in Pokémon TCG Pocket in sich.

Wer sich in Pokémon Sammelkartenspiel Pocket in Matches stürzt, sollte sich vor Porenta in Acht nehmen. Denn auch wenn die Karte mit der kleinen Ente weder selten zu ergattern noch durch optische Effekte besonders schick heraussticht, kann das Pokémon mit seiner Lauchstange ordentlich austeilen. Aus diesem Grund wird es in der Community gleichermaßen gefeiert wie gefürchtet.

Porenta ist klein, aber oho!

Seit wenigen Tagen ist Pokémon Trading Card Game Pocket global auf dem Markt. Zum Release startet das Sammelkartenspiel mit der Erweiterung "Unschlagbare Gene", aus der sich bereits eine Lieblingskarte für die Kämpfe herauskristallisiert hat: Porenta (Englisch: Farfetch’d) vom Typ Farblos/Normal mit 60 KP.

Auf den ersten Blick klingt das nicht gerade besonders, aber das täuscht, wie auch dieser Reddit-User feststellen durfte:

"Ich hatte zu Beginn nur ein Porenta in der Hand, sah die Bank des Gegners und wusste, dass dies eine sichere Niederlage war. Aber dann hat meine kleine Ente das gesamte gegnerische Team vermöbelt (mit etwas Hilfe) und ich habe tatsächlich gewonnen! Es ist urkomisch, wie hart dieses Deck zuschlägt!"

Wer mit einem oder gar zwei Porenta in ein Duell startet, kann sich dank der Kombination seiner Eigenschaften schon einmal gut aufgestellt fühlen. Die Gegner haben dagegen weniger zu Lachen:

Das macht Porenta so besonders

Porenta besitzt eine Kombination aus Eigenschaften, die es zum idealen Pokémon für jedes Deck macht.

Die Karte ist nicht selten, daher ziehen wir sie recht schnell aus Packs und können so unser Deck einfach damit ausstatten. Da es sich um ein Pokémon des Typs Farblos/Normal handelt, kann Porenta in jedes Deck gepackt werden. Egal auf welchen zweiten Typ wir uns spezialisieren, wir können jede Art Energie einsetzen, was ein großer Vorteil ist. Porenta ist ein Basis-Pokémon. Es kann sofort eingesetzt werden und benötigt nicht erst eine Entwicklung. Die Karte hat ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Mit nur einer beliebigen Energie kann Porenta sehr schnell seinen Angriff “Lauchschlag” einsetzen, der dann auch direkt satte 40 KP beim Gegner abzieht.

Sehen wir von der Schwäche gegen Elektro-Pokémon mal ab, ist Porenta damit nicht nur eine ideale Einsteiger-Karte, sondern lohnt sich auch in fortgeschrittenen Kämpfen für die ersten Züge.

Pokémon Trading Card Game Pocket erschien am 30. Oktober 2024 global für iOS- und Android-Geräte. Das Spiel ist kostenlos, setzt aber auf optionale Ingame-Käufe. Neben dem Öffnen von Boosterpacks, um die Kartensammlung zu vervollständigen, wird mit den Karten auch gekämpft. Die Regeln wurden im Vergleich zum traditionellen Pokémon-Sammelkartenspiel vereinfacht, um schnellere Matches zu ermöglichen.

Was ist eure Meinung zu Porenta? Setzt ihr es gerne in euren Kämpfen ein?