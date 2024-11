Pokémon TCG Pocket: Schnell leveln - Mit diesen 5 Tipps steigert ihr euer Level am effektivsten

Zusätzlich zum Stufenaufstieg gibt es nützliche Belohnungen. (Bild: The Pokémon Company)

Um in Pokémon TCG Pocket schnell aufzusteigen, gibt es einige Tricks und Strategien, die euch helfen, effizient Erfahrungspunkte (kurz: EXP) zu sammeln und wertvolle Belohnungen zu verdienen. Hier erfahrt ihr die besten Methoden, um rasch Fortschritte zu machen.

Belohnungen und neue Features ausnutzen

Ein wichtiger Anreiz zum Leveln sind die Belohnungen, die euch nach jedem Level erwarten. Zu diesen gehören Pack- und Wunder-Sanduhren, Poké-Gold und gelegentlich eine Rückspul-Uhr, die euch weitere strategische Möglichkeiten im Spiel eröffnen.

Ab Level 2 wird die sogenannte Wunderwahl freigeschaltet, ab Level 3 erhaltet ihr zudem Zugriff auf PvP- und CPU-Kämpfe, in denen ihr spezielle Aufgaben mit euren Decks abschließen könnt.

1. Jedes Boosterpack bringt 25 EXP

Das Öffnen von Boosterpacks ist der schnellste Weg, um in Pokémon TCG Pocket Erfahrungspunkte zu sammeln und neue Karten zu erhalten. Jedes geöffnete Pack bringt euch 25 EXP und erweitert eure Kartensammlung, was wiederum hilft, Missionen zu erfüllen.

Ihr könnt täglich zwei (mit Premium drei) Boosterpacks öffnen. Um die Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr die sogenannten Pack-Sanduhren nutzen, die ihr in verschiedenen Missionen oder beim Stufenaufstieg erhaltet. Jede Pack-Sanduhr verkürzt die Wartezeit um eine Stunde. So können wir die geöffneten Packs und entsprechend die Erfahrungspunkte steigern.

2. 15 EXP pro verwendeter Wunder-Ausdauer

Zusätzlich gibt es mit der Wunderwahl eine weitere Methode um Erfahrung zu sammeln. Hierbei könnt ihr eine Karte aus einem Pack ziehen, das bereits von einem/einer anderen Spieler*in geöffnet wurde.

Für jede Einheit Wunder-Ausdauer, die ihr in der Wunderwahl einsetzt, erhaltet ihr 15 EXP. Dieses System belohnt euch also je nach Menge der eingesetzten Ausdauer und ist eine gute Methode, um ohne Kämpfe Fortschritte zu erzielen. Die kostenlose Wunderwahl der Wunder-Events bescheren euch allerdings keine Erfahrung.

Um Wunder-Ausdauer zu regenerieren und so nicht nur schneller an Karten sondern auch EXP zu kommen, können Wunder-Sanduhren eingesetzt werden.

3. Tägliche Missionen für 3 Pack-Sanduhren

Für das Abschließen von Missionen bekommt ihr keine EXP, aber regelmäßig die Möglichkeit, mehr Boosterpacks zu öffnen und damit wiederum EXP zu sammeln. Viele Missionen belohnen euch für das Sammeln einer bestimmten Anzahl an Karten oder das Öffnen von Packs, was euch zusätzlich Pack-Sanduhren einbringt. Diese Sanduhren könnt ihr zum Öffnen weiterer Boosterpacks verwenden, was natürlich wie EXP bringt.

Vor allem die Tages-Missionen solltet ihr täglich mitnehmen. Öffnen wir ein Boosterpack, schließen einen Kampf ab, nutzen die Wunderwahl oder loggen uns ein, erledigen wir quasi nebenbei drei Aufgaben, um die tägliche Belohnung in Form von drei Pack-Sanduhren freizuschalten.

4. Spielt Tutorials und CPU-Kämpfe

Eine der besten Möglichkeiten, um vor allem als Anfänger*in schnell Belohnungen zu erhalten, ist die Teilnahme an Tutorials und CPU-Kämpfen. Diese Kämpfe bieten euch nicht nur wertvolle Leihdecks, sondern auch verschiedene Kampfaufgaben, die uns jeweils Belohnungen bescheren. Beispielsweise müsst ihr den Gegner in maximal 14 Zügen besiegen. In Solo-Kämpfen bekommt ihr für jedes erstmalige Abschließen eines Schwierigkeitsgrades eine EXP-Belohnung:

Anzahl der Kämpfe Schwierigkeit Belohnung pro Kampf 7 Kämpfe Anfänger 25 EXP 7 Kämpfe Fortgeschritten 50 EXP 7 Kämpfe Profi 75 EXP 6 Kämpfe Meister 100 EXP Das ergibt in Summe 1650 EXP, die ihr euch durch die CPU-Kämpfe schnappen könnt.

5. PvP-Kämpfe für erfahrene Spieler*innen

Für Spieler*innen, die bereits etwas Erfahrung gesammelt und ein gutes Deck haben, sind die Spielerkämpfe die effektivste Methode zur EXP farmen. Für jeden Sieg bekommt ihr hier 15 EXP, wobei ihr beliebig viele Kämpfe machen könnt. Achtet jedoch darauf, dass nur Siege gegen zufällige Spieler mit EXP belohnt werden – private Duelle mit Freund*innen bringen keine Erfahrungspunkte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Öffnen von Packs zu Beginn des Spiels der schnellste Weg ist, um EXP zu sammeln. Später hingegen bieten Spielerkämpfe mit einem gut ausgebauten Deck die effektivste Methode, um weiter voranzukommen.

Habt ihr noch weitere Tipps und was findet ihr am hilfreichsten? Lasst es uns gerne wissen!