Pokémon TCG Pocket: Mew freischalten - So bekommt ihr die legendäre Karte

Die Mew-Karte ist eine der seltensten Karten und sogar speziell animiert. (Bild: The Pokémon Company)

Pokémon TCG Pocket verbindet die Sammelleidenschaft und Strategie des klassischen Pokémon Trading Card-Game mit schnelleren Kämpfen und täglichen, kostenlosen Boosterpacks. Natürlich ist auch das legendäre Mew dabei – aber an diese besondere Karte zu kommen, ist alles andere als einfach! In diesem Guide erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um die Mew-Karte freizuschalten.

Was macht die Mew-Karte so besonders?

Mew ist eine Basiskarte und besitzt zwar nur 60 KP, kann euch aber mit seiner Attacke „Psy Report“, in die Hand des Gegners blicken lassen und verursacht dabei noch 20 Schaden. Das macht diese Karte auch durchaus attraktiv für Kämpfe, um die Taktik des Gegner durchschauen zu können.

Die Mew-Karte gehört zur „Unschlagbare Gene“-Erweiterung und ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch animiert. Damit zählt sie zu den seltenen Immersionskarten, die euch in die Karte "eintauchen" lassen. Mew gehört damit neben Pikachu, Glurak und Mewtu zu den wenigen 3-Sterne-Karten und ist ein echter Schatz für alle Sammler*innen. Doch um an diese Karte zu kommen, müsst ihr eine ordentliche Herausforderung meistern.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

So bekommt ihr die Mew-Karte in TCG Pocket

Um die Mew-Karte zu bekommen, müsst ihr zunächst eine der größten Aufgaben im Spiel angehen. Ihr müsst den Kanto-Pokédex mit allen 150 Pokémon der ersten Generation vervollständigen, also die Pokémon von Bisasam bis Mewtu. Event-Karten oder Karten aus anderen Serien zählen hier nicht.

Dabei sind verschiedene Versionen erlaubt: Es spielt keine Rolle, ob die Pokémon als ex-Karten, alternative Art oder reguläre Karten vorliegen – solange sie aus der „Unschlagbare Gene“-Reihe stammen, werden sie gezählt.

Hier die drei Packs, aus denen ihr die 150 Karten der Kanto-Region bekommt.

Ihr bekommt neue Karten hauptsächlich durch das Öffnen von Boosterpacks, die ihr täglich kostenlos erhaltet. Die Karten sind zufällig, und es kann dauern, bis ihr alle 150 zusammen habt. Ein Ausdauer-System beschränkt außerdem, wie viele Packs ihr am Tag öffnen könnt. Dem könnt ihr mit „Pack-Sanduhren“ entgegenwirken, die ihr beim Stufenaufstieg, durch Tages-Missionen und durch Kämpfe bekommt. Eine Sanduhr verkürzt dabei die Wartezeit um eine Stunde.

Sollten euch nur noch einzelne Karten fehlen, könnt ihr im Spiel unter „Meine Karten“ auf die fehlenden klicken, um zu erfahren, in welchem Pack ihr sie bekommt. So könnt ihr gezielt Pikachu-, Glurak- oder Mewtu-Packs öffnen, um die 150 Pokémon der Kanto Region zu vervollständigen. Ihr könnt auch euer Glück bei der Wunderwahl versuchen, um fehlende Karten zu bekommen. Habt ihr genug Pack-Punkte, könnt ihr sie alternativ gegen die fehlende Karte eintauschen.

Zeit und Geduld oder Echtgeldeinsatz

Das Sammeln aller 150 Pokémon kann einige Zeit in Anspruch nehmen – besonders da die Karten zufällig gezogen werden. Es wird geschätzt, dass es fast zwei Jahre dauern könnte, um alle Karten zu bekommen. Natürlich könnt ihr den Prozess auch beschleunigen, indem ihr den Premiumpass mit Echtgeld abonniert, dabei Premium-Missionen machen könnt und täglich ein Pack zusätzlich bekommt.

Die Mew-Karte in Pokémon TCG Pocket zählt derzeit zu den ultimativen Zielen für ambitionierte Sammler*innen. Wer bereit ist, sich dieser Herausforderung zu stellen, Geduld und Glück mitbringt, kann sich eines der seltensten Sammlerstücke im Spiel sichern.

Wie viele Karten fehlen euch noch? Oder besitzt ihr bereits die Mew-Karte? Lasst es uns gerne wissen!