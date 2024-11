Pokémon TCG Pocket: So selten sind eure Karten wirklich - Alles zu den Seltenheitsstufen und Drop-Raten

Was ist eine Crown-Rare-Karte und wie wahrscheinlich ist sie in Pokémon TCG Pocket? (Bild: The Pokémon Company)

Wie bereits das physischen Sammelkartenspiel hat auch Pokémon TCG Pocket ein komplexes Seltenheitssystem, das mitbestimmt, wie oft ihr bestimmte Karten ziehen könnt. Jede Karte im Spiel hat eine Seltenheitsstufe, und die Wahrscheinlichkeit, diese Karten zu bekommen, variiert stark. In diesem Guide erfahrt ihr alles über die verschiedenen Seltenheitsstufen, Drop-Raten und wie ihr eure Chancen auf die seltensten Karten – wie die Crown Rare Karten – erhöhen könnt.

Seltenheitsstufen in den Pocket-Hauptsets

Die Karten in Pokémon TCG Pocket sind in verschiedene Typen eingeteilt. Neben Basis-Pokémon, Phase 1, Phase 2 und Pokémon-ex gibt es auch Unterstützer- und Item-Karten.

Zusätzlich besitzt jede Karte eine Seltenheitsstufe, die mit Symbolen auf der Karte markiert ist, die ihr in der unteren linken Ecke findet. Die gewöhnlicheren Karten besitzen dabei eine der folgenden Stufen:

♢ – Häufig

– Häufig ♢♢ – Ungewöhnlich

– Ungewöhnlich ♢♢♢ – Selten

– Selten ♢♢♢♢ – Sehr selten

Handelt es sich dagegen um eine seltenere Karte, ist sie mit Sternen oder einer Krone markiert:

☆ – Full-Art-Pokémon

– Full-Art-Pokémon ☆☆ – Full-Art-Pokémon-ex oder Full-Art-Trainer

– Full-Art-Pokémon-ex oder Full-Art-Trainer ☆☆☆ – Immersionskarte

– Immersionskarte 🜲 (Crown Rare) – Goldene Full-Art-Karte, die seltenste Karte im Spiel

– Goldene Full-Art-Karte, die seltenste Karte im Spiel Promo (besitzen meist, aber nicht immer, ein besonderes Promo-Symbol)

Die Crown Rare-Karten sind besonders begehrt und ähneln den Hyper-Rare-Karten im physischen Pokémon-TCG. Immersionskarten bieten ein besonderes Erlebnis, indem sie die Szene auf der Karte als Videoclip darstellen und das Artwork so lebendig wirken lassen.

Drop-Raten im Standard-Boosterpack

Die Wahrscheinlichkeit, Karten unterschiedlicher Seltenheit aus Standard-Boosterpacks zu ziehen, ist klar definiert und wird im Spiel angezeigt. Ein Standard-Pack enthält fünf Karten, wobei die ersten drei Karten immer eine ♢-Karte sind und es jeweils eine geringe Chance gibt, eine bestimmte seltene Karte zu ziehen.

Karte Wahrscheinlichkeit Karten 1-3 ♢-Karte 100% 4. Karte ♢♢-Karte 90% ♢♢♢-Karte 5% ♢♢♢♢-Karte 1,666% ☆-Karte 2,575% ☆☆-Karte 0,5% ☆☆☆-Karte 0,222% 🜲 (Crown Rare) 0,04% 5. Karte ♢♢-Karte 60% ♢♢♢-Karte 20% ♢♢♢♢-Karte 6,664% ☆-Karte 10,288% ☆☆-Karte 2% ☆☆☆-Karte 0,888% 🜲 (Crown Rare) 0,16%

God-Packs: Der Jackpot für Sammler*innen

Ein besonderes Highlight sind die sogenannten God-Packs. Beim Öffnen eines Boosters besteht eine winzige Chance von 0,05%, dass es sich um ein God-Pack handelt, das ausschließlich Karten der Seltenheitsstufe ☆ oder höher enthält. Hier die Drop-Raten für die fünf Karten in einem God-Pack:

Karte Wahrscheinlichkeit ☆-Karte 42,105% ☆☆-Karte 47,368% ☆☆☆-Karte 5,263% Crown Rare (🜲) 5,263%

Genaue Wahrscheinlichkeiten für einzelne Pokémon-Karten

Wollt ihr genauer wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass ihr eine bestimmte Karte zieht, könnt ihr das in der App nachschauen. Wählt dafür einfach auf dem Startbildschirm (wo ihr u.a. den Shop findet) eines der Boosterpacks an und klickt dann unten links weiter auf "Erscheinungsraten". Dort werden die Wahrscheinlichkeiten für einzelne Karten samt Position sowohl in normalen als auch seltenen Packs aufgelistet.

Pack-Punkte eintauschen

Falls das Glück mal nicht auf eurer Seite ist, könnt ihr euch auch auf die Pack Points verlassen. Diese Punkte sammelt ihr, indem ihr Packs öffnet. Später könnt ihr die Punkte gegen bestimmte Karten eintauschen. Besonders seltene Karten wie die Crown Rares erfordern allerdings viele Pack Points. Für Die Glurak-ex-, Pikachu-ex- oder Mewtu-ex-Karte benötigt ihr etwa jeweils 2.500 Pack-Points.

Was ist eure seltenste Karte? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!