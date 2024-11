Pokémon TCG Pocket - Ich habe mit Level 13 ein Feature komplett übersehen und damit bin ich nicht alleine: Holt es sofort nach und schaltet coole Boni frei!

Auch für fortgeschrittene Spieler*innen gibt es weitere Kampf-Tutorials und diese lohnen sich!

Vielleicht erinnert ihr euch: Bevor ihr in Pokémon TCG Pocket Kartenkämpfe austragen könnt, müsst ihr zunächst das Kampf-Tutorial für Anfänger abschließen. Dabei lernt ihr nicht nur die grundlegenden Duell-Regeln, sondern schaltet außerdem lohnenswerte Items frei.

Aber habt ihr gewusst, dass es außerdem Kampf-Tutorials für Fortgeschrittene gibt? Ich bin mittlerweile Level 13, habe also schon mehrere Spielstunden ins Kartenspiel investiert und diese Funktion komplett aus den Augen verloren – bis mich ein Reddit-Post wieder darauf aufmerksam gemacht hat.

Darum solltet ihr die Kampf-Tutorials für Fortgeschrittene spielen

Falls ihr jetzt auch denkt: "ach stimmt, da war ja was", dann geht mal fix ins Kampfmenü und klickt unten links auf "Tutorial". Falls ihr die Anfänger-Tutorials schon längst abgeschlossen habt, könnt ihr nun die kleinen Lehrsektionen für Fortgeschrittene spielen.

Das sind die Belohnungen: Schließt ihr die Tutorials ab, dann winken weitere Boni wie wertvolle Item-Promo-Karten, unter anderem "Trank", "Rote Karte" und "Handperiskop". Schließt ihr die letzte Aufgabe ab, dann erhaltet ihr sogar ein neues Leihdeck, nämlich das "Knuddeluff-ex-Deck".

Das ganze Tutorial kostet euch gerade einmal etwa 10 Minuten Spielzeit, holt es also unbedingt nach, wenn ihr es nicht eh schon getan habt!

In der Kommentarsektion unter dem Reddit-Post merken viele Spieler*innen an, dass sie die Tutorials ebenfalls komplett übersehen haben. "Wow, ich bin Level 20 und wusste das nicht", schreibt ein Kartensammler in den Kommentaren. Verwunderlich ist das aber nicht, da uns das Spiel nicht noch einmal extra darauf hinweist, dass es zusätzliche Tutorials für erfahrenere Duellist*innen gibt.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Pokémon TCG Pocket ist seit dem 30. Oktober als Free-2-Play-Spiel für iOS und Android erhältlich.

Geht's euch ähnlich und habt ihr die Tutorials für Fortgeschrittene ebenfalls aus den Augen verloren? Welche Tipps wollt ihr außerdem gerne mit der Community teilen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!