Pokémon TCG Pocket - Tausch: Entwickler enthüllen Releasezeitraum, doch die Funktion kommt zunächst mit Einschränkungen

Das Tauschen von Karten wird erst einmal eingeschränkt. (Bild: The Pokémon Company)

Das Tauschen von Pokémon ist seit Tag 1 ein fester Bestandteil des Universums. Während Ash in der Anime-Serie zum Beispiel kurzfristig sein Smettbo gegen ein Rattikarl getauscht hat, nutzen wir in den Spielen seit jeher die Funktion, um unseren Pokédex zu vervollständigen. Und natürlich ist das Tauschen auch beim Pokémon-Sammelkartenspiel nicht wegzudenken.

Allerdings müssen wir in Pokémon Trading Card Game Pocket bislang auf die Möglichkeit verzichten, Karten zu tauschen. Das wird sich in wenigen Wochen endlich ändern, zumindest teilweise, wie der Entwickler nun verraten hat.

Tausch-Funktion für Pokémon-Karten kommt im Januar, aber vorerst nur für einige Karten

Dass uns in Pokémon TCG Pocket ebenfalls eine Tausch-Funktion erwartet, war schon lange bekannt. Im Spiel finden wir unter "Community" sogar schon den Menü-Unterpunkt für die Funktion. Bislang bringt der uns aber herzlich wenig.

Im Januar 2025 soll ein Update, das ändern. Die Tausch-Funktion wird selbst dann aber noch nicht vollumfänglich nutzbar sein. Vorerst werden wir nur einige Karten damit tauschen können:

"Zunächst möchten wir bis Ende des Jahres neue Boosterpacks hinzufügen. Außerdem planen wir, eine Funktion zu implementieren, die ab Januar 2025 das Tauschen bestimmter Karten ermöglicht. Die Anzahl der tauschbaren Karten soll nach und nach erhöht werden. Darüber hinaus arbeiten wir auch an anderen neuen Funktionen, welche über die hier angekündigte Tauschfunktion hinausgehen."

Immerhin soll die Anzahl der tauschbaren Karten Stück für Stück erweitert werden. Wie lange es dauert, bis die Funktion komplett implementiert wurde und was es dabei im Detail zu beachten gibt, wird sich dann wohl erst irgendwann Januar zeigen.

Sobald es einen genauen Release-Termin für das entsprechende Update gibt, erfahrt ihr es auf GamePro.de.

Können wir seltene Karten tauschen? Bestätigt wurde es mit dem Post zwar nicht, aber wir können davon ausgehen, dass mit "bestimmte Karten" nicht nur die Anzahl sondern auch Seltenheitsstufe gemeint ist. Es ist gut denkbar, dass sich nur gewöhnliche Karten tauschen lassen und seltenere Exemplare (zumindest vorerst) ausgeklammert werden.

Tausch wohl mit Bedingungen: Wir können uns zumindest nicht vorstellen, dass wir letztendlich alle Karten frei hin- und her tauschen können, ohne das Bedingungen daran geknüpft sind. Immerhin würde das den Anreiz verringern, Echtgeld im Shop dazulassen, um an die seltenen Karten zu gelangen. Das sind bis auf Weiteres aber reine Spekulationen.

Pokémon Sammelkartenspiel Pocket ist am 30. Oktober 2024 global erschienen und kostenlos in den App Stores von Apple und Google erhältlich. Die App setzt auf ein Free2Play-Modell, finanziert sich also über optionale Ingame-Käufe.

Aber was glaubt ihr? Wie wird die Tausch-Funktion genau funktionieren? Wartet ihr schon ungeduldig auf die Möglichkeit, Karten zu tauschen? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare.