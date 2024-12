Pokémon TCG Pocket: Hätte ich diesen Trick bei Kämpfen früher gewusst, hätte es mir so einigen Frust erspart

Manche Funktionen in PTCGP sind nicht so offensichtlich, aber enorm hilfreich.

In Pokémon Trading Card Game Pocket sammeln wir nicht nur Karten, sondern kämpfen auch gegen die CPU und andere Spieler*innen. Wollen wir gewinnen, sind aber nicht nur gute Decks essenziell. Alleine das erste gewählte aktive Pokémon kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Umso wichtiger ist es, ja nicht die falsche Karte zu wählen – was mir trotzdem gelegentlich mal im Eifer des Gefechts passiert. Für so einen Fall gibt es glücklicherweise einen kleinen Trick, der Abhilfe schafft, den man aber erst einmal kennen muss.

Dieser Kniff in der Kampf-Vorbereitung ändert alles!

Vielleicht kommt euch das bei Kämpfen bekannt vor: Nach dem ersten Münzwurf werft ihr in der Vorbereitungsphase nur einen schnellen Blick auf die Karten in eurer Hand und packt das scheinbar ideale Basis-Pokémon auf den Platz für das aktive Pokémon.

Kurz darauf stellt ihr allerdings fest, dass ihr doch lieber das andere Pokémon gewählt hättet, oder aber ihr habt auf dem kleinen Smartphone-Display ein Basis-Pokémon übersehen, das ihr viel lieber direkt in die erste Runde geschickt hättet.

Zumindest ich befinde mich immer mal wieder in dieser Situation und ärgere mich dann, weil ich nachträglich nur im Kampf selbst das Pokémon wechseln kann, was Zeit und Energie kostet. Dadurch habe ich dann nicht mehr das Gefühl, bestmöglich ins Match zu starten.

Manchmal zieht sich dieses dadurch entstandene negative Gefühl sogar weiter durchs Match, weshalb ich nur noch halbherzig kämpfe oder gleich aufgebe. Immerhin will ich meine Zeit ja nicht verschwenden.

0:55 Pokémon TCG Pocket: Neues Booster-Pack bringt über 80 neue Karten und so sehen sie aus

Autoplay

Ja, hätte ich doch nur konzentriert in meine Karten geschaut und weise gewählt. Hätte, hätte, Fahrradkette … Kurz gesagt, habe ich mir also schon häufig gewünscht, mein erstes aktives Pokémon noch in der Vorbereitung wechseln zu dürfen.

Und tatsächlich geht das – nur wusste ich es einfach nicht! Lange Zeit spielte ich unwissend vor mich hin, bis mir ein Reddit-Post endlich die Augen öffnete:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ich hatte einen Tausch zwar bereits auf verschiedene Weise versucht, allerdings bin ich aus mir unerfindlichen Gründen nie darauf gekommen, einfach nur einmal auf das ausgewählte, aktive Pokémon zu drücken, um es zurückzurufen. Das ist nämlich alles, was wir tun müssen: Ein Klick auf die Karte und der Platz für das aktive Pokémon ist wieder frei – nur in der Vorbereitung versteht sich.

Da uns das Sammelkartenspiel nicht alles haargenau erklärt, ist es durchaus möglich, solche kleinen Funktionen zu übersehen. Das kann das TCG Pocket-Leben schon mal unnötig erschweren.

Aber wie steht's mit euch? Kanntet ihr diese Rückruf-Funktion bei Kämpfen? Kennt ihr noch weitere, wertvolle Kniffe, die nicht so offensichtlich sind? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.