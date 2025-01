Pokémon TCG Pocket-Fans wünschen sich neues UI-Feature und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter

Dennis spielt TCG Pocket seit Release und will vor allem seine Pokémon-Decks in guter alter Sammelmanier komplettieren. Am vergangenen Wochenende hat er nach einer gefühlt ewig langen Pechsträhne die letzte Karte der Mew-Erweiterung (Garados EX) gesammelt und ist jetzt gespannt, ob ihm das auch mit dem "Unschlagbare Gene"-Deck gelingt. Pikachu EX, Smogmog und Kangama müssen noch in den Pokéball!