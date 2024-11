Pokémon TCG Pocket-Update 1.0.8 ist jetzt verfügbar - Das sind die Patch Notes

Für die Sammelkartenspiel-App Pocket gibt es ein neues Update.

In Deutschland tauchen die Neuigkeiten für Pokémon Trading Card Game Pocket in der Regel morgens in der Früh auf. So auch wieder bei dem neuesten Patch für die Version 1.0.8. Wer sich die verfügbaren Aktualisierungen in den App Stores anschaut, wird heute mit einem Update zum Sammelkartenspiel überrascht. Die Inhalte sind allerdings – je nach Blickwinkel – weniger überraschend.

Seit wann ist der Patch verfügbar? seit heute Nacht, etwa gegen 3 Uhr deutscher Zeit

seit heute Nacht, etwa gegen 3 Uhr deutscher Zeit Wie groß ist der Patch? 1 MB

Wer Pokémon Sammelkartenspiel Pocket heute aktualisiert, wird beim Starten der App direkt mit der Nachricht begrüßt, neue Daten herunterzuladen. Die fallen mit nur einem Megabyte aber sehr klein aus. Ähnlich sieht es mit den Patch Notes aus.

Patch 1.0.8 liefert nur Bug Fixes: Laut den offiziellen Patch Notes in den App Stores dreht sich das Update lediglich um "Fehlerbehebungen".

Wie viele das sind und welche genau gehoben wurden, wird nicht aufgeführt. Damit handelt es sich hier erneut um ein Update mit Überraschungsinhalt, der uns wahrscheinlich verborgen bleibt, sollte die Community die nächsten Tage nicht auf offensichtliche Veränderungen stoßen.

Wie steht es um neue Inhalte? Die heiß erwartete Tausch-Funktion wurde mit der neuen Version nicht aktiviert, was aber nicht verwunderlich ist, da die Entwickler*innen bereits angekündigt hatten, dass es erst im Januar mit der Funktion losgeht:

Neue Inhalte bleiben damit heute aus. Allerdings laufen derzeit noch zwei Events. Mehr dazu könnt ihr in unserer oben verlinkten Übersicht der Events in Pokémon Trading Card Game nachlesen.

1:29 Pokémon TCG Pocket hat einen Termin und bringt etwas mit, das weder echte Karten noch TGC Live haben

Eine neue Erweiterung mit vielen neuen Karten erwartet uns dagegen wohl erst im Januar. Ganz leer sollen wir bis dahin aber abseits der Events auch nicht ausgehen. Im Dezember soll noch ein Mini-Set kommen.

Was das im Detail beinhaltet und was das für das aktuelle Set bedeutet, können wir bislang nur schwer spekulieren. Dafür ist Pokémon TCG Pocket noch zu neu. Wir können auf keine Erfahrungswerte mit neuen Sets zurückgreifen. Auf GamePro halten wir euch zu der App aber auf dem Laufenden.