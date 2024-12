Pokémon TCG Pocket - Warum das neue Booster-Pack für mich als Sammlerin ein herber Rückschlag ist

In Pokémon TCG Pocket besteht die Wunderwahl aktuell sehr häufig aus Mystische Inseln-Karten.

Wenn ich einmal dem Sammelfieber verfallen bin, dann will ich wirklich alles haben. Alles. Genau so geht es mir gerade bei Pokémon TCG Pocket, das ich mit unermüdlichem Ehrgeiz und flammender Leidenschaft spiele.



Schon seit Wochen schwirrt mit nur ein Gedanke durch den Kopf: Den Karten-Pokédex der Erweiterung "Unschlagbare Gene" komplettieren. Aber genau diese Mission wird mir nun ausgerechnet von dem neuen Booster-Pack "Mysteriöse Insel" unnötig erschwert.

Schuld ist die Wunderwahl. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen: Seit dem Release der neuen Mini-Erweiterung gibt es zu 90 Prozent – so zumindest mein Gefühl – nur noch Karten aus dem "Mysteriöse Insel"-Booster zur Auswahl bei der Wunderwahl.

Problemkind Wunderwahl

Warum ich genau das aber doof finde? Es mag zunächst paradox klingen, denn natürlich freue ich mich einerseits wirklich über die neuen Karten aus dem Mew-Booster, denn es gibt nun noch mehr zu tun, noch mehr zu sammeln. Auf der anderen Seite will ich aber eben immer noch den Dex aus Unschlagbare Gene komplettieren.

Mir fehlen noch zehn Karten (die super-seltenen Exemplare mal beiseitegestellt), bis ich alle beisammen habe. Booster-Packs aus "Unschlagbare Gene" öffnen ist für mich schon lange nicht mehr effizient, die Wunderwahl aber schon. Hier kann ich nämlich gezielter nach den wenigen Karten jagen, die mir noch fehlen.

Doof nur, dass die Wunderwahl kaum noch Karten aus der ersten Erweiterung zur Auswahl stellt. Mein Vorhaben, alle Karten aus Unschlagbare Gene zu sammeln zieht sich damit unnötig in die Länge. Mysteriöse Insel hier, Mysteriöse Insel da. So mysteriös ist die Insel gar nicht, WENN SIE ÜBERALL ANGEZEIGT WIRD.

Spaß beiseite. Ich hoffe die Entwickler*innen lassen sich in Zukunft eine bessere Lösung einfallen, ich hätte da auch schon eine Idee.

Linda Sprenger Linda ist seit dem Release Ende Oktober dem Sammelkarten-Fieber verfallen und zockt täglich fleißig Pokémon TCG Pocket. Als Kind der 90er und 2000er hat sie natürlich auch leidenschaftlich die haptischen Pokémon-Karten aus dem Trading Card Game gesammelt und mit ihren Freund*innen getauscht. Das Mobile-Spiel lässt sie nicht nur in Nostalgie schwelgen, sondern weckt auch ihren Ehrgeiz: Natürlich will Linda alle Karten haben, was denn sonst!?

So könnte die Wunderwahl in Zukunft besser werden

Wie wäre es mit Tabs? Pokémon TCG Pocket wird in Zukunft weitere Booster bzw. Erweiterungen einführen, das aktuelle Wunderwahl-Problem wird tendenziell also schlimmer werden. Tabs für die unterschiedlichen Erweiterungen könnten die Lösung sein. So könnten wir bei der Wunderwahl entspannt eine Erweiterung per Tab auswählen und können so weiter "gezielt" auf Kartenjagd gehen.

"Gezielt" schreibe ich in Anführungszeichen, weil die Wunderwahl natürlich eine Form von Glücksspiel ist und wir darauf hoffen müssen, dass uns überhaupt die Karten zur Auswahl gestellt werden, die wir brauchen. Und weil, wir anschließend darauf hoffen müssen, dass wir das gewollte Exemplar überhaupt ziehen...

Aber von Tabs kann ich bisher nur träumen. Bislang schaue ich auf die traurigen leeren Flecken in meinem Kartendex und hoffe auf ein Wunder.

Die neue Mini-Erweiterung Mysteriöse Insel rückt Mew in den Fokus und ist seit dem 17. Dezember 2024 für Pokémon TCG Pocket verfügbar. Das frische Booster-Pack bringt insgesamt 86 neue Karten ins Spiel sowie frische CPU-Kämpfe, die ihr bestreiten könnt, um noch mehr Belohnungen freizuschalten.

Geht es euch auch so? Was sind eure größten Kritikpunkte an der neuen Erweiterung und was findet ihr gut?