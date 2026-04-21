Kind staubt viel zu wertvolle Glurak-Karte beim Pokémon TCG-Tausch ab, ihr Vater fühlt sich schuldig und tut das Richtige - "wäre falsch gewesen, sie zu behalten"

Hier zeigt der User die Karte (Bildquelle: Reddit/user/KyloRem)

Wir waren damals wahrscheinlich fast alle ahnungslos. Pokémon-Karten zu tauschen, gehörte jedenfalls bei uns auf dem Schulhof einfach dazu, und den Kids ging es dabei in der Regel hauptsächlich um ihre liebsten Taschenmonster oder ein starkes Deck.



Auch heute sammeln Kids natürlich noch Karten und tauschen teilweise ähnlich arglos miteinander. Das bekommt einen gewissen Beigeschmack durch den Fakt, dass einige Exemplare Sammlerwert haben. Findet auch ein Elternteil, der feststellen musste, dass seine Tochter einen ziemlich unfairen Handel gemacht hatte – zu ihren Gunsten und auf Kosten eines anderen Mädchens.

Pokémon-Fan hat ein schlechtes Gewissen nach TCG-Tausch der Tochter

Reddit-User KyloRem teilt die Story und zeigt auch gleich die betreffende Karte, um die es hier geht. Die Person kennt sich offensichtlich ziemlich gut mit dem TCG aus und hat sofort gemerkt, dass der Tausch seiner Tochter irgendwie "stinkt": Für ein Feelinara EX bekam sie ein Mega Glurak mit seltenem Design (sogenannte Special Illunstration Rare-Seltenheit).

0:56 Neues Pokémon TCG Pocket-Set "Mega-Schillern" angekündigt

Autoplay

Der Preistrend für das Mega Glurak x EX liegt auf der Vergleichsplattform Cardmarket bei knapp 1.000 Euro. Die niedrigsten Angebote gehen bei 340 Euro los, es konnte aber auch schon Preise von über 2.000 Euro erzielen. Dabei kommt es natürlich auch immer auf den Zustand der Karte an.

Fest steht aber, diese Preise sind kein Kinderkram! Dahingegen ist die gewöhnliche Feelinara-Karte aus dem ebenfalls recht aktuellen Stürmische Funken-Booster gerade mal 1,50 Euro wert, wenn es gut läuft.

KyloRem führt zwar nicht näher aus, um welche Variante es sich in dem Fall handelt, da der Fan aber beim Mega Glurak dediziert die Abkürzung SIR verwendet (Special Illustration Rare) gehen wir nicht davon aus, dass es sich bei Feelinara um das wesentlich teurere seltene Artwork handelt.

Der User berichtet:

Das Mädchen, das die Karte getauscht hat, hatte keine Ahnung, was sie wert war – genauso wenig wie seine Eltern. Wir haben natürlich das Richtige getan, uns bei ihnen gemeldet, erklärt, wie wertvoll die Karte ist und sie wissen lassen, dass sie sie zurücktauschen sollten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ob die Tochter des Fans besser informiert war, geht nicht ganz klar aus dem Bericht hervor. KyloRem hat ihr auf jeden Fall erklärt, warum der Tausch so nicht in Ordnung war, ob es hier aber um fehlendes Wissen oder die moralische Komponente ging, bleibt offen. Jedenfalls hat das Mädchen es ohne große Enttäuschung aufgenommen.

Spannend ist aber vor allem auch, dass der Reddit-User mit der Geschichte eine große Diskussion ausgelöst hat. Viele äußern sich dazu, wie sie selbst früher völlig arglos getauscht haben, beziehungsweise abgezockt wurden.

Einige Community-Mitglieder führen auch andere Sammelobjekte auf und berichten, wie das Tauschen von Pokémon-Karten und ähnlichem an Schulen sogar verboten wird, um derartige Fälle zu vermeiden.

KyloRem erklärt aber in einer Ergänzung, auch die Perspektive zu verstehen, dass Kinder eben Kinder sind und man ihnen den unschuldigen Spaß auch lassen könne. Trotzdem findet der Fan auch: "Aber es ist schon ein bisschen schade zu wissen, dass es da um so große Werte geht, was die Dinge verkompliziert."

Erinnert ihr euch noch an einen vorteilhaften oder unvorteilhaften Tausch aus eurer Kindheit, den ihr gerne rückgängig machen würdet, wenn ihr könntet? Und, Hand aufs Herz, was hättet ihr an der Stelle des Elternteils getan?