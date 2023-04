Süße Pokémon-Terrarien für zuhause: So haben alte Game Boys wieder einen Nutzen

Die Pokémon-Terrarien sehen einfach niedlich aus. (Bild: theviridianrealm)

In den heimischen Schubladen dürften viele unbenutzte Game Boys liegen, die Sammler*innen nur noch aus Nostalgiegründen aufbewahren. Ein Künstler bastelt nun aus den Handheld-Konsolen wunderschöne Terrarien, in denen sich unterschiedliche Pokémon-Figuren eingenistet haben.

Pokémon-Terrarien aus alten Game Boys

Bei den Terrarien dient eine Game Boy-Hülle als Unterlage. Der Bastler betont, dass dafür keine echten Game Boys zu Schaden kommen, sondern nur Ersatzhüllen ohne Innenleben genutzt werden.

Einige Knöpfe und der Bildschirm werden dann durch künstliche Pflanzen ersetzt. Sogar aus der Ladebuchse wächst etwas Moos. Das Prunkstück ist eine Pokémon-Figur auf dem Bildschirm. Das komplette Terrarium ist abgesehen von den vorgefertigten Plastikteilen handgemacht:

Die Farben der Game Boys und der Blumen sind zum jeweiligen Pokémon passend ausgewählt. Bei manchen Pokémon wurden außerdem noch Kristalle oder Pilze verwendet, um das Gesamtbild noch stimmiger zu machen.

Leider nimmt der Bastler keine Bestellungen an und fertigt nur die Pokémon-Terrarien an, auf die er gerade Lust hat. Wer sich dennoch eines der vorrätigen Terrarien kaufen will, kann das über die Shopseite des Bastlers tun. Der Versand reicht sogar bis nach Deutschland, allerdings ist der Kauf mit hohen Versandkosten verbunden.

Wie teuer ist ein Terrarium? Der Künstler verlangt für seine Werke einen Preis von ca. 75 US-Dollar, also umgerechnet rund 70 Euro.

Auf anderen Game Boys hat der Designer sogar Grabsteine verwendet. Die Terrarien sind dann schwarz glitzernd und haben Geister- bzw. Unlicht-Pokémon auf dem Bildschirm des Game Boys. Alternativ erschafft der Künstler kleine Welten in Pokébällen oder setzt statt Pokémon-Figuren andere Plastikfiguren auf den Bildschirm.

Ansonsten befinden sich auch Mouse Pads, Decken oder Haarbänder im Repertoire des Bastlers. Die Produkte beweisen wieder einmal, wie kreativ die Pokémon-Community sein kann und dass wir unser Zuhause komplett mit kreativem Pokémon-Merchandise dekorieren könnten, wenn wir denn wollen.

Welches der Terrarien gefällt euch am besten?