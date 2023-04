Pokémon Stadium kommt auf Switch ohne das wichtigste Feature

Unser altes Team steckt in den Game Boy-Titeln fest.

Mit einem neuen Trailer hat Nintendo verraten, wann Pokémon Stadium ins Nintendo Switch Online-Abonnement aufgenommen wird. In der englischen Version des Videos wird jedoch ein kleiner Hinweis eingeblendet, der sich auf ein fehlendes Feature bezieht, das es ursprünglich noch in der N64-Version gab.

Was wird in der Switch-Version fehlen? Demnach wird es in der Nintendo Switch-Version nicht mehr möglich sein, Pokémon mithilfe des GB-Turms ins Spiel zu transferieren. Wir müssen mit den vorgefertigten Pokémon vorliebnehmen, die es in Pokémon Stadium gibt.

Wichtiges Feature der N64-Version wird fehlen

Was ist der GB-Turm? Im GB-Turm konnten Spieler*innen ihre Game Boy-Editionen Pokémon Rot, Blau und Gelb spielen. Mithilfe des Transfer Paks war es möglich, die Edition an den N64-Controller anzuschließen und so den Titel via Pokémon Stadium zu zocken.

Was ist daran so besonders? Durch die Verbindung konnten die eigenen gefangenen Pokémon aus den Game Boy-Editionen nach Pokémon Stadium übertragen werden. Das hatte den Vorteil, dass die Pokémon mit bestimmten Attacken, Items und Statuswerten ausgestattet waren.

Außerdem konnten die Spiele in doppelter oder dreifacher Geschwindigkeit abgespielt werden. Im GB-Turm konnten nämlich der Dodu- und der Dodri-Modus freigeschaltet werden. Die Anzahl der Köpfe war analog zur abgespielten Geschwindigkeit.

Im deutschen Trailer zu Pokémon Stadium fehlt der Hinweis. Doch ihr könnt ihn euch hier ansehen:

1:27 Pokémon Stadium - Neuer Trailer verrät, wann der N64-Klassiker zu Nintendo Online kommt

Pokémon Stadium bietet einige Aktivitäten

Was gibt es sonst noch in Pokémon Stadium? Im Stadion-Modus können Spieler*innen insgesamt vier Cups bestreiten, allerdings nur mit den zur Verfügung stehenden Pokémon. Das Gleiche gilt für die Arenaleiter-Burg, in der wir auf verschiedene Arenaleiter*innen der Kanto-Region treffen.

Zusätzlich gibt es einen Online-Modus, in dem bis zu vier Spielende gegeneinander antreten können. Das größte Highlight ist wohl die Minispielsammlung mit Spielen wie „Ratzfratz-Rennen“ und „Sing mit Piepi“.

Wann erscheint Pokémon Stadium? All diejenigen, die ein Nintendo Switch Online-Abo besitzen, können sich schon einmal den 12. April 2023 rot im Kalender markieren. Denn dann wird Pokémon Stadium in die Spielebibliothek aufgenommen.

Womit hattet ihr in Pokémon Stadium am meisten Spaß?