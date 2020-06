Pokémon Unite angekündigt - Das erste MOBA im Pokémon Universum

Das mysteriöse Pokémon-Projekt, das in der letzten Woche angedeutet wurde, ist offiziell angekündigt worden. Die Pokémon Company hat in einem Livestream Pokémon Unite angekündigt. Der Titel wird zusammen mit dem Software-Giganten Tencent entwickelt.

Was ist Unite für ein Spiel? Bei Pokémon Unite handelt es sich um das erste MOBA im Pokémon-Universum, also ein strategisches, teambasiertes Vs.-Spiel.

In diversen Arenen treten zwei Fünfer-Teams gegeneinander an. Jeder Spieler wählt ein Pokémon aus (jedes davon hat unterschiedliche Stärken und Schwächen) und versucht dann zusammen mit dem Team, Punkte zu sammeln.

Klassisches MOBA-Prinzip

Das passiert unter anderem durch das Finden von Pokémon im Level, das Einnehmen von Punkten oder das Bekämpfen von gegnerischen Pokémon. Innerhalb eines Matches kann euer Pokémon aufleveln, neue Moves lernen und sogar eine neue Evolutionsstufe erreichen.

Als Zünglein an der Waage können in einem Match die sogenannten Unite-Moves fungieren. Das sind besonders starke Angriffe, die an die Ultimate Abilities in anderen MOBAs wie League of Legends erinnern.

Weitere Infos zu Pokémon Unite

Plattformen: Switch und Mobile (Android und iOS)

Free2Play

Es soll In-App-Käufe geben, wofür, ist noch nicht bekannt

Es wird Cross-Plattform-Gameplay geben

Die meisten bekannten Pokémon sollen im Spiel sein

Einen ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen:

Wann kommt Pokémon Unite raus? Ein Release-Datum für das Spiel wurde noch nicht verraten.

Was haltet ihr von Pokémon Unite?