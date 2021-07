Pokémon Unite: Das kostenlose MOBA könnt ihr ab nächster Woche auf der Switch zocken

Nächste Woche geht es los! Am Mittwoch, den 21. Juli startet das MOBA Pokémon Unite auf der Switch. Für das Einloggen vor dem 31. August bekommen Spielende das Pokémon Zeraora als Geschenk. Der FreeToPlay-Titel wird auch für iOS und Android erscheinen. Mobile-Spieler*innen müssen sich allerdings noch bis September gedulden. Alles, was ihr wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Pokémon Unite wird das erste Taschenmonster-MOBA

Darum geht es: Pokémon Unite ist ein kostenloses MOBA im Pokémon-Universum, das für die Nintendo Switch sowie iOS und Android erscheint. Während Mobile-Spieler*innen noch bis September warten müssen, können Spielende auf der Switch am nächsten Mittwoch, dem 21. Juli loslegen. Das hat der offizielle Pokémon-Twitter-Account bekannt gegeben. Wie gamesradar.com berichtet, wird für das Spielen kein Nintendo Switch Online benötigt.

Link zum Twitter-Inhalt

Im Tweet gibt es außerdem einen Trailer, der Kampfszenen sowie Charakter-Anpassungen zeigt. Außerdem erfahren wir, dass es für das Einloggen vor dem 31. August als Belohnung das Pokémon Zeraora gibt. Mobile-Spieler*innen sollen außerdem unbesorgt sein. Auch sie werden ihre Chance bekommen, sich das Taschenmonster zu sichern. Dazu wird es bald neue Infos geben.

2 0 Mehr zum Thema Pokémon Unite: Das Gratis-MOBA hat ein Release-Fenster für Switch und das erwartet euch

Was erwartet uns in Unite?

Pokémon Unite ist ein MOBA, bei dem uns Fünf-gegen-Fünf-Matches erwarten. Zunächst geht eine Riege aus 23 Pokémon an den Start, die wir im Artikel Pokémon Unite: Mit diesen 23 Pokémon startet das MOBA auf der Switch für euch aufgelistet haben. Das Lineup umfasst fast alle Generationen. Das Spiel ist als Live-Game konzipiert und wird das Roster sicher noch stark erweitern.

Aber was ist eigentlich ein MOBA? Die Abkürzung steht für Multiplayer Online Battle Arena und bezeichnet eine Unterkategorie der Echtzeit-Strategiespiele. Besonders beliebt in diesem Genre sind beispielsweise Dota 2 und League of Legends, bei denen es sich auch um gefeierte eSport-Spiele handelt.

Freut ihr euch schon auf Pokémon Unite und was sind eure Hoffnungen und Wünsche für das Spiel?