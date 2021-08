Pokémon Unite: Update führt morgen mit Heiteira das 22. Pokémon ein

Wer Pokémon Unite spielt, kann sich freuen: Morgen kommt schon das nächste Pokémon zu den spielbaren Figuren hinzu. Es ist schon das zweite, das nach dem Launch hinzugefügt wurde und bringt die Anzahl der Pokémon insgesamt auf 22. Dabei handelt es sich um Heiteira, ein Support-Pokémon. Es kann die Angriffskraft eurer anderen Pokémon verstärken oder sie heilen und bringt natürlich auch einen eigenen Unite-Move mit sich.

Pokémon Unite: Das 22. Pokémon steht fest und kommt schon morgen

Was ist Pokémon Unite? Eine Echtzeit-Strategie-Variante, die an League of Legends oder Dota 2 erinnert, aber eben mit Pokémon funktioniert. Ihr kämpft in schnellen, dynamischen und taktischen Matches gegen andere Spieler und müsst dabei geschickt die Stärken eurer Pokémon einsetzen. Das Nintendo Switch-Spiel soll im September auch auf iOS und Android erscheinen.

Neues Pokémon Heiteira: Ab morgen gibt es insgesamt 22 spielbare Pokémon. Zum Start waren 20 verfügbar, seit der Veröffentlichung ist bereits ein neues hinzugekommen. So dürfte es auch weitergehen und morgen wird mit Heiteira das nächste Pokémon in Unite veröffentlicht.

Was kann Heiteira? Heiteira ist in Pokémon Unite ein Support-Pokémon, es wird also eher unterstützend tätig. Das heißt im Klartext, dass ihr mit Heiteira die anderen Pokémon heilen oder buffen (also ihre Angriffsgeschwindigkeit erhöhen) könnt. Zusätzlich verfügt Heiteira auch noch über einen eigenen Unite-Move, der es anderen Verbündeten zu Hilfe eilen und sie vor Angriffen beschützen lässt.

Manche Fans sind enttäuscht: Viele Pokémon-Fans reagieren eher verschnupft auf die Ankündigung von Heiteira. Das liegt vor allem daran, dass sie lieber andere Pokémon spielen würden, die ihrer Meinung nach noch vernachlässigt werden. Zum Beispiel Turtok, das bei Fans extrem beliebte Pokémon fehlt in Unite noch, wurde allerdings schon angekündigt.

Welche Pokémon wünscht ihr euch noch für Pokémon Unite?