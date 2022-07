Nintendo Switch: Die 10 besten Spiele für kostenlosen Spielspaß

Man braucht nicht unbedingt Geld, um auf Nintendo Switch eine Menge Spaß haben. Schließlich könnt ihr im Nintendo eShop eine große Auswahl an sogenannten Free-to-play-Spielen finden, in denen sich zwar Geld ausgeben lässt, die aber in ihrer Basisversion kostenlos sind. Wir haben euch zehn der besten dieser F2P-Spiele herausgesucht, mit denen ihr auch ohne Geldeinsatz Dutzende Stunden verbringen könnt:

Fall Guys

Fall Guys ist im Grunde ein Battle Royale, macht aber vieles anders als andere Vertreter des Genres. Im Stil von Gameshows wie Takeshi's Castle treten bis zu 60 Spieler*innen in einer Reihe von Minispielen gegeneinander an, wobei in jeder Runde ein paar von ihnen ausscheiden. Die Minispiele fallen recht vielfältig aus und reichen von kreativen Hinderniskursen bis hin zu Teamspielen wie der Fußballvariante Sturz-Ball oder Eier-Gerangel, in dem wir Eier sammeln und von den anderen Teams klauen müssen. Seinen Erfolg hat Fall Guys aber nicht nur der spielerischen Abwechslung und den verrückten Konzepten, sondern auch dem charmanten, bunten Look und den niedlichen, kartoffelförmigen und reichlich unbeholfen wirkenden Spielfiguren zu verdanken.

Pokémon Unite

Pokémon Unite folgt der klassischen MOBA-Formel: Wir wählen zunächst eines von Dutzenden Pokémon aus, die unterschiedliche Rollen wie Angreifer, Verteidiger oder Unterstützer erfüllen, und kämpfen anschließend in zwei Teams mit je 5 Spieler*innen um die Kontrolle über das Schlachtfeld. Dabei geht es nicht zuletzt darum, unser Pokémon möglichst schnell aufzuleveln, um den entscheidenden Vorteil zu erringen. Im Vergleich zu anderen MOBA-Titeln zeichnet sich Pokémon Unite unter anderem durch seine Zugänglichkeit aus, es bietet aber trotzdem noch genügend Komplexität, um auch langfristig zu fesseln. Vor allem die Vielfalt der Pokémon und ihrer Spezialattacken sorgt dafür, dass es immer wieder etwas Neues auszuprobieren gibt.

Fortnite

Dass es Fortnite gelungen ist, noch erfolgreicher als das ohnehin schon wahnsinnig erfolgreiche Playerunknown’s Battlegrounds zu werden und dieses vom Thron der Battle Royale Shooter zu stoßen, hat eine Reihe von Gründen. Dazu gehören zum Beispiel die ausgereifte Technik, der hübsche, bunte Comiclook und natürlich die Möglichkeit, Ressourcen zu sammeln und sich beim Bau von Gebäuden und Verteidigungsanlagen kreativ auszutoben. Das Spielprinzip bleibt aber gleich: In dem Online-Shooter werden wir allein oder im Team auf einer Insel ausgesetzt und kämpfen so lange, bis nur noch ein Sieger übrig bleibt. Der Bereich, in dem wir uns aufhalten können, ohne Schaden zu nehmen, wird dabei mit der Zeit immer kleiner.

Rocket League

Das Autoballspiel Rocket League war bei seinem Release ein echter Überraschungserfolg und gewann schnell Millionen von Fans, obwohl es damals noch nicht kostenlos spielbar war. In den Jahren seither hat es stets eine große und treue Community behalten. Das liegt daran, dass das am Fußball orientierte Spielprinzip zwar leicht zu verstehen, aber schwer zu meistern ist. Wer richtig gut ist, kann seinen Wagen mithilfe der Boost-Funktion über das ganze Spielfeld fliegen lassen und den Ball dabei mit perfektem Timing treffen und an den Gegnern vorbei ins Tor befördern. Bis man solche Kunststücke beherrscht, braucht man aber viel Zeit und Übung. Durch das gute Matchmaking bekommt man es glücklicherweise meist mit etwa gleichstarken Gegnern zu tun.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends ist ein spaßiges Rennspiel, das mehr Wert auf halsbrecherische Geschwindigkeit und gewagte Manöver setzt als auf eine realistische Simulation. Neben einer hübschen Inszenierung punktet der Arcade Racer durch seinen Umfang: Mit den mehr als 90 Wagen von Marken wie Porsche, Ferrari und Lamborghini befahrt ihr über 100 abwechslungsreiche Strecken. Für besonders spektakuläre Momente sorgen dabei dynamische Events wie Tornados und Felslawinen. Außerdem könnt ihr sowohl allein im Karrieremodus spielen und in Einzelrennen eure Bestzeiten verbessern als auch online gegen bis zu sieben menschliche Gegner*innen antreten. Es gibt sogar einen Offline-Multiplayer mit geteiltem Bildschirm für bis zu vier Spieler*innen.

Super Kirby Clash

Super Kirby Clash basiert spielerisch auf Team Kirby Clash Deluxe für Nintendo 3DS, verwendet jedoch das viel aufwändigere grafische Grundgerüst von Kirby Star Allies für Nintendo Switch. Außerdem fügt es zusätzliche Bosse und Gegenstände hinzu. Am Spielprinzip ändert sich dadurch nichts: Vier Kirbys kämpfen gemeinsam im Koop gegen riesige und fordernde Bossgegner, von denen viele bereits aus früheren Teilen der Kirby-Reihe bekannt sind. Dabei gewinnen sie Erfahrungspunkte und werden stärker, was auch nötig ist, denn die Gegner werden schnell ziemlich hart. Sofern ihr keine menschlichen Mitspieler*innen habt, übernimmt übrigens ganz einfach die KI die übrigen Kirbys.

Apex Legends

Apex Legends ist einer der wenigen Battle Royale Shooter, die es geschafft haben, trotz der Dominanz von Fortnite auch auf lange Sicht erfolgreich zu sein. Das im selben futuristischen Universum wie Titanfall angesiedelte Spiel wird ausschließlich im Team gespielt und zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass wir vor jeder Runde einen von rund zwanzig Charakteren mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten wählen können. So erhalten die Matches zusätzlichen taktischen Tiefgang, wie man ihn von MOBAs oder Hero-Shootern wie Overwatch kennt. Vor allem die ultimative Fähigkeit, die nur ein paar Mal in jeder Runde verfügbar ist, sollte klug eingesetzt werden.

Pokémon Café ReMix

Das ausschließlich im Handheld-Modus spielbare Pokémon Café ReMix lässt euch euer eigenes Pokémon-Café leiten. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Management-Simulation, sondern um ein Puzzlespiel: Ihr löst Rätsel, indem ihr per Touchscreen Symbole richtig verbindet. Auf diese Weise führt ihr verschiedene Aktionen aus, vom Tomatenschneiden bis hin zum Sahneschlagen. Um die Gerichte perfekt zuzubereiten und eure anspruchsvolle Kundschaft zufriedenzustellen, könnt ihr dabei auf die Unterstützung eurer Pokémon-Helfer zählen, die euch mit ihren Spezialfähigkeiten zur Seite stehen. Zudem könnt ihr Items zu Hilfe nehmen, die ihr euch für Geld aus erfolgreich abgeschlossenen Bestellungen kaufen könnt.

Fallout Shelter

Fallout Shelter ist ein Spin-off der berühmten Rollenspielreihe Fallout, in der es um das Überleben der Menschheit nach einem Atomkrieg geht. In Fallout Shelter tragen wir selbst die Verantwortung für eine Bunkeranlage und müssen dafür sorgen, dass deren Bewohner mit Nahrung, Kleidung und allem anderen versorgt werden, was sie zum Leben brauchen. Zudem müssen wir den Bunker gegen die zahlreichen Gefahren der postapokalyptischen Außenwelt wie Mutanten und Räuber verteidigen. Je erfolgreicher wir sind, desto höher steigt die Zahl der Bewohner, was dazu führt, dass wir unseren Bunker immer weiteren ausbauen müssen und uns die Versorgung vor immer neue Herausforderungen stellt.

Tetris 99 & Pac-Man 99

Bei Tetris 99 und Pac-Man 99 handelt es sich um Battle-Royale-Versionen der berühmten Klassiker. In beiden Spielen kämpfen 99 Spieler*innen in Online-Matches um den Sieg. Dabei spielen wir natürlich nicht einfach allein vor uns hin, sondern können unsere Gegner angreifen, indem wir ihnen in Tetris unsere abgebauten Reihen schicken und sie so überraschend in brenzlige Situationen bringen können. In Pac-Man 99 schicken wir ihnen für geschluckte Geister einen Störer-Pac-Man, der sie verlangsamt. Ansonsten bleiben beide Spiele dem Gameplay der Originale im Wesentlichen treu. Sowohl Tetris 99 als auch Pac-Man 99 gibt es exklusiv auf Nintendo Switch und nur mit Nintendo Switch Online.