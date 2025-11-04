Pokémon Winds & Waves - Die legendären Pokémon wurden schon geleakt: Haben die Kraft, Winde und Wellen zu kontrollieren

Aus dem Teraleak gehen bereits erste mögliche Infos zu den Legendarys der 10. Generation hervor.

Pokémon-Entwickler Game Freak wurde vor einem guten Jahr von einem schwerwiegenden Hacker-Angriff getroffen, bei dem zahlreiche Infos zu geplanten Serienablegern gestohlen wurden.

Vor zwei Wochen brachte eine neue Infowelle aus diesem sogenannten "Teraleak" weitere angebliche Infos zu Gen 10 ans Licht, die angeblich den Titel "Pokémon Winds & Waves" tragen soll – dabei sind außerdem erste mögliche Details zu den legendären Pokémon der beiden Editionen ans Licht gekommen.

Legendäre Pokémon aus Gen 10 sollen Rollen von Großmutter und Großvater einnehmen

Also, was verrät der Leak über die beiden "Main-Legendarys" alias die beiden Coverstars von Pokémon Winds & Waves? Um es direkt vorweg zu sagen: Infos zum Aussehen der Pokémon gingen aus dem Leak nicht hervor, allerdings geben uns erste angebliche Details bereits eine erste Idee.

Laut Leak sollen die beiden legendären Pokémon von Winds & Waves auf einer einsamen Insel leben und haben die Kraft, Menschen und Pokémon zu führen – und zwar indem sie Winde und Wellen nutzen. Damit wird also das mögliche Hauptthema der beiden Gen 10-Editionen aufgegriffen, welches sich im Titel widerspiegelt.

Aus dem Leak geht noch ein weiteres interessantes Detail zu den legendären Biestern hervor: So soll das Legendary aus Pokémon Wind die Rolle eines Großvaters einnehmen, während das Legendary aus Pokémon Waves hingegen symbolisch eine Großmutter repräsentiert. Ob sich dieses Thema dann auch im Look der Monster wiederfindet, ist unklar.

Es ist also davon auszugehen, dass wir in Winds & Waves irgendwann im Laufe unseres Abenteuers ebendiese einsame Insel aufsuchen werden, um dann eines der beiden legendären Biester zu fangen. Dies dürfte natürlich wieder editionsabhängig sein. Heißt: In Pokémon Wind bekommen wir höchstwahrscheinlich nur das "Wind/Storm-Legendary" und in Waves hingegen ausschließlich das Wellen-Legendary.

Bedenkt hierbei aber unbedingt, dass es sich um einen Leak und nicht um offiziell bestätigte Infos handelt. Genießt diese und weitere Angaben aus dem Teraleak also mit Vorsicht. Wie GamePro mit dem Hacker-Angriff auf Entwickler-Studio Game Freak generell umgeht, lest ihr im Kasten unten.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, es ist jedoch möglich, dass neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private, teils finanzielle Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen sind. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Weitere Infos zu Pokémon Winds& Waves aus dem Teraleak

Pokémon Winds & Waves soll laut Leak 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen, gefolgt von einem DLC im Jahr 2027.

Das Kampfsystem ist angeblich wieder rundenbasiert, führt mit "Tenko-Waza" aber eine Neuerung ein: Hierbei handelt es sich sehr wahrscheinlich um spezifische Pokémon-Attacken, die vom Wetter beeinflusst werden.

Darüber spülte die letzte große Welle aus dem Tera-Leak viele weitere kleinere Infos zur 10. Pokémon-Generation ans Land, darunter Angaben zur Story, den Hauptfiguren, MMO-Elementen und vieles mehr. In unserer unten verlinkten Übersicht haben wir alle relevanten Infos aus dem Leak für euch zusammengefasst:

Mit Pokémon-Legenden: Z-A könnt ihr seit dem 16. Oktober 2025 übrigens den neuesten Serienableger der Taschenmonsterreihe aus dem Hause Game Freak zocken. Diesmal geht ihr in der Kalos-Großstadt Illumina City auf Pokémon-Jagd.

