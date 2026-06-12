Pokopia-Fans sind sich sicher: Die Unterwasser-Region des ersten DLCs war früher diese Stadt aus der ersten Pokémon Generation

Diese Ruinen im Hintergrund sind äußerst verdächtig.

Auf der Nintendo Direct im Juni 2026 verriet Nintendo, wie es mit dem Aufbauhit Pokémon Pokopia weitergehen soll. Neben kostenlosen Updates wird es einen kostenpflichtigen Erweiterungspass mit diversen DLCs geben, die euch in neue Gebiete führen. Der erste DLC trägt den Namen Blubbmeeria (engl. Bubble Basin) und erscheint bereits im August.

Doch schon jetzt kommt einigen Spieler*innen das neue Gebiet verdächtig bekannt vor.

Ist Blubbmeeria das alte Azuria City?

Schon länger gehen viele Spieler*innen davon aus, dass die Welt von Pokopia auf den Regionen der klassischen Pokémon-Spiele basiert. Mehrere Gebiete erinnern bereits stark an bekannte Orte aus Kanto, wenn auch durch die Ereignisse in der Spielwelt deutlich verändert.

1:40 Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass

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In der ersten Erweiterung Blubbmeeria vermuten einige Fans nun, dass es sich bei dem Gebiet um die Überreste von Azuria City, der Heimat von Misty, handeln könnte.

Dafür sprechen gleich mehrere Details. So erinnert der blaue Steinweg stark an die Straßen der Stadt aus den Pokémon-Spielen. Auch die teilweise überfluteten Ruinen würden zu Azuria passen. Bereits in den Johto-Spielen war die Azuria-Höhle eingestürzt und teilweise mit Wasser gefüllt.

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Zudem ist die Stadt der logischste Ort, wenn man an das Thema denkt: Azuria City beherbergte in Kanto die Wasser-Arena.

Ganz wasserdicht ist die Theorie allerdings nicht. Das Bubbly Basin liegt geografisch nicht ganz dort, wo Azuria City eigentlich zu erwarten wäre. Allerdings nimmt sich Pokopia bei seiner Weltgestaltung auch einige Freiheiten. Andere Gebiete befinden sich ebenfalls nicht mehr exakt an ihren ursprünglichen Positionen.

Noch mehr bekannte Orte könnten folgen

Sollte sich die Vermutung bewahrheiten, könnten zukünftige Erweiterungen weitere bekannte Orte aus Kanto zurückbringen.

Lavandia zum Beispiel. Wer würde schließlich nicht gern seine eigene Geisterstadt bauen? Auch eine Eisregion rund um das Indigo-Plateau würde sich anbieten.

Ob sich die Vermutungen am Ende bewahrheiten, werden wir wohl erst in den kommenden Monaten erfahren. Pokopia hat aber noch viele ungenutzte Themen, aus denen sich interessante Erweiterungen entwickeln ließen.

Welches Gebiet fehlt euch noch in Pokopia?