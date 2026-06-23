Wer braucht schon Mario Kart? Pokopia-Fan baut die Rainbow Road haargenau nach und rollt mit anderen um die Wette

Die Kreativität in Pokopia macht auch vor anderen Nintendo-Spielen nicht halt.

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Stephan Zielke
23.06.2026 | 07:00 Uhr

In Pokopia könnt ihr selbst Mario Kart Konkurrenz machen. In Pokopia könnt ihr selbst Mario Kart Konkurrenz machen.

Eigentlich sollte Pokopia nur eine gemütliche Aufbausimulation sein. Doch die Entwickler geben euch so viele mächtige Werkzeuge an die Hand, dass ihr die knuffige Welt der Pokémon fast in jede Form bringen könnt, die ihr möchtet.

Das geht sogar so weit, dass sich ganz andere Spiele bauen lassen.

Fast wie auf dem SNES

Auf X (ehemals Twitter) zeigt ein Nutzer eine Szene, die direkt aus Mario Kart stammen könnte. Und man braucht erst einmal zwei, drei Sekunden, um zu merken, dass es sich um Pokopia handelt.

Video starten 1:40 Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass

Zu sehen ist ein kompletter Nachbau der Rainbow Road aus Super Mario Kart. Inklusive der Steinblöcke und Sprünge, mit denen ihr etwas abkürzen könnt. Und auch ansonsten hält sich der detaillierte Nachbau komplett an das Original von 1992.

Ein Nutzer schreibt:

Für die ersten Sekunden dachte ich, ich würde eine Szene aus Mario Kart sehen. Das ist wirklich überraschend.

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Was den Nachbau aber am Ende verrät, ist wohl, dass weit und breit keine Karts zu sehen sind. Stattdessen könnt ihr auf dem Nachbau nur in Steinform herumrollen.

Ein Wunderland für Baumeister

Seit dem Release von Pokopia reißt die Menge an interessanten Builds einfach nicht ab. Denn das Bausystem des Pokémon-Spin-offs ist zwar leicht zu verstehen, aber sehr mächtig, wenn man es richtig benutzt.

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Manche Baumeister haben schon ganze Gebiete aus den originalen Pokémon-Spielen nachgebaut. Andere hingegen schauen sich bei anderen Franchises um. So gibt es bereits Sonic-Stages, Disney-Schlösser oder einfach nur einen knallbunten 90er-Jahre-McDonald's. Auch komplexe Systeme sind möglich. So haben manche Spieler sogar komplette Taschenrechner nur mit Schaltern nachgebaut.

Pokopia scheint damit einen ähnlichen Nerv zu treffen wie damals Minecraft. Kaum haben die Spieler die Werkzeuge verstanden, bauen sie plötzlich Dinge, mit denen niemand gerechnet hat. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich die Fans noch einfallen lassen.

Habt ihr schon einmal versucht, etwas in Pokopia nachzubauen?

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