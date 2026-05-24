Pokémon Pokopia-Fan baut die komplette Kanto-Region aus Rot und Blau nach und das Ergebnis kann sich sehen lassen

Eine der originalen Pokémon Städte nachzubauen kostet schon Zeit, aber damit gibt sich dieser Fan nicht zufrieden.

In Pokémon Pokopia könnt ihr nicht nur vielen Pokémon ein neues Zuhause geben, sondern euch auch kreativ stark ausleben. Daher gibt es immer wieder interessante Community-Builds zu bestaunen. Diese reichen von kleinen Projekten mit einzelnen Gebäuden bis hin zum Nachbau ganzer Städte.

Doch nur selten wagen sich Spieler*innen daran, gleich ein komplettes Spiel nachzubauen.

We have Pokémon Red & Blue at home

So zum Beispiel der User starguy13, der sich an ein echtes Mammutprojekt gewagt hat, das die Möglichkeiten von Pokémon Pokopia so richtig ausreizt. Das Ziel: ein kompletter Nachbau der Kanto-Region aus Pokémon Red and Blue.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

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Und es hat tatsächlich funktioniert, wie einige Bilder eindrucksvoll beweisen. Alle Städte haben einen kompletten Nachbau bekommen, samt Gebäuden, die teilweise sogar begehbar sind. So zum Beispiel Professor Eichs Labor, in dem ihr euer erstes Pokémon erhaltet. Auch die meisten Routen haben ihren Weg in den Nachbau gefunden.

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Die meisten? Ja, denn das Projekt musste doch ein paar kleinere Kompromisse eingehen. Die Karte von Pokopia ist schließlich begrenzt und ein kompletter Nachbau hätte die Grenzen dann doch gesprengt. Daher mussten einige Routen weichen und die Städte etwas näher zusammenrücken.

Trotzdem dürften sich Fans sofort heimisch fühlen, sobald sie ihre Reise durch Kanto antreten.

Details, die begeistern

Auf r/Pokopia kommt das Projekt mehr als nur gut an. Gerade die Detailverliebtheit sorgt bei vielen Spieler*innen, die Pokémon Rot oder Blau schon mehrfach beendet haben, für Begeisterung.

Unglaublich! Das sind wahrscheinlich die detailgetreuesten 1:1-Nachbildungen der Originale, die ich bisher gesehen habe!

Je länger ich hinschaue, desto mehr Details entdecke ich. Ich liebe es, dass du auf der Nugget-Brücke tatsächlich goldene Nuggets platziert hast.

Und auch die Arbeit, die in den Build geflossen ist, lässt manche Fans fassungslos zurück. Denn schließlich braucht man für solche Projekte nicht nur Geduld, sondern auch jede Menge Materialien.

Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Zeit und Material das gekostet haben muss. Absolut atemberaubend und komplett verrückt.

Es ist schon beeindruckend, mit wie viel Kreativität Spieler*innen an Pokopia herangehen und was mit dem Baukasten inzwischen alles möglich ist.

Was ist bisher euer größtes Pokémon-Pokopia-Projekt?