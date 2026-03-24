Pokémon Pokopia: Spieler baut funktionierenden Rechner – ganz ohne Mods

Mit den richtigen Gegenständen könnt ihr selbst komplexe Maschinen bauen.

Eigentlich geht es in Pokopia um Entspannung, den Aufbau eigener Lebensräume und das Zusammenleben mit Pokémon. Doch einige Spieler nutzen die Systeme des Spiels inzwischen für ganz andere Projekte.

Ein besonders kreatives Beispiel zeigt, wie viel in dem Life-Sim steckt.

Ein Rechner aus Spielmechaniken

Ein Spieler hat es geschafft, innerhalb von Pokopia einen funktionierenden Taschenrechner zu bauen. Das System nutzt verschiedene Elemente aus dem Spiel, darunter Bewegungssensoren, Laser, Wasserströme, Türen und Schalter.

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Aktuell kann der Rechner einfache Aufgaben lösen, etwa einstellige Addition. Für ein Spiel, das eigentlich nicht auf komplexe Logiksysteme ausgelegt ist, ist das dennoch ein beachtliches Ergebnis.

Vom Zähler zum Rechner

Die Grundlage für das Projekt war ein einfacherer Mechanismus: Zunächst entwickelte der Spieler eine Art Zählwerk, das Zahlen von 0 bis 7 anzeigen konnte.

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Darauf aufbauend wurde das System Schritt für Schritt erweitert, bis daraus ein funktionierender Rechner entstand. Inspiration kam dabei von einem anderen Spieler, der zuvor einen sogenannten Puls-Schaltkreis im Spiel demonstriert hatte.

Alles komplett ohne Mods

Der gesamte Aufbau funktioniert ausschließlich mit den Tools und Mechaniken, die das Spiel selbst bietet. Zusätzliche Mods oder externe Hilfsmittel kamen nicht zum Einsatz.

In der Community sorgt das Projekt deshalb für viel Aufmerksamkeit. Einige Spieler vergleichen die Entdeckung mit den frühen Tagen von Minecraft, als Redstone-Schaltungen erstmals komplexe Konstruktionen ermöglichten.

Gleichzeitig zeigen andere Builds, dass es noch viele unterschiedliche Wege gibt, solche Systeme umzusetzen – auch wenn sie teilweise deutlich langsamer arbeiten.

Habt ihr in solchen Spielen schon einmal selbst versucht, eigene Konstruktionen zu bauen – oder bleibt ihr lieber bei den vorgesehenen Spielmechaniken?