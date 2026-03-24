Pokémon Pokopia: Spieler baut funktionierenden Rechner – ganz ohne Mods

Ein Spieler nutzt die Systeme von Pokopia kreativ aus und baut einen funktionierenden Rechner – komplett im Spiel.

Stephan Zielke
24.03.2026 | 07:30 Uhr

Mit den richtigen Gegenständen könnt ihr selbst komplexe Maschinen bauen. Mit den richtigen Gegenständen könnt ihr selbst komplexe Maschinen bauen.

Eigentlich geht es in Pokopia um Entspannung, den Aufbau eigener Lebensräume und das Zusammenleben mit Pokémon. Doch einige Spieler nutzen die Systeme des Spiels inzwischen für ganz andere Projekte.

Ein besonders kreatives Beispiel zeigt, wie viel in dem Life-Sim steckt.

Ein Rechner aus Spielmechaniken

Ein Spieler hat es geschafft, innerhalb von Pokopia einen funktionierenden Taschenrechner zu bauen. Das System nutzt verschiedene Elemente aus dem Spiel, darunter Bewegungssensoren, Laser, Wasserströme, Türen und Schalter.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Aktuell kann der Rechner einfache Aufgaben lösen, etwa einstellige Addition. Für ein Spiel, das eigentlich nicht auf komplexe Logiksysteme ausgelegt ist, ist das dennoch ein beachtliches Ergebnis.

Vom Zähler zum Rechner

Die Grundlage für das Projekt war ein einfacherer Mechanismus: Zunächst entwickelte der Spieler eine Art Zählwerk, das Zahlen von 0 bis 7 anzeigen konnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Darauf aufbauend wurde das System Schritt für Schritt erweitert, bis daraus ein funktionierender Rechner entstand. Inspiration kam dabei von einem anderen Spieler, der zuvor einen sogenannten Puls-Schaltkreis im Spiel demonstriert hatte.

Alles komplett ohne Mods

Der gesamte Aufbau funktioniert ausschließlich mit den Tools und Mechaniken, die das Spiel selbst bietet. Zusätzliche Mods oder externe Hilfsmittel kamen nicht zum Einsatz.

Pokopia-Fan klöppelt den gesamten Vulkan in Kargbergia weg und macht den Weg zum Museum frei – das Gebiet ist kaum wiederzuerkennen
von Maximilian Franke
Pokopia-Fan baut den berühmten Kampf aus dem Pokémon Rot/Blau-Intro mit Vulkanasche nach - und es sieht fantastisch aus
von Samara Summer

In der Community sorgt das Projekt deshalb für viel Aufmerksamkeit. Einige Spieler vergleichen die Entdeckung mit den frühen Tagen von Minecraft, als Redstone-Schaltungen erstmals komplexe Konstruktionen ermöglichten.

Gleichzeitig zeigen andere Builds, dass es noch viele unterschiedliche Wege gibt, solche Systeme umzusetzen – auch wenn sie teilweise deutlich langsamer arbeiten.

Habt ihr in solchen Spielen schon einmal selbst versucht, eigene Konstruktionen zu bauen – oder bleibt ihr lieber bei den vorgesehenen Spielmechaniken?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 42 Minuten

Pokémon Pokopia: Spieler baut funktionierenden Rechner – ganz ohne Mods

vor 14 Stunden

Pokopia-Fan klöppelt den gesamten Vulkan in Kargbergia weg und macht den Weg zum Museum frei – das Gebiet ist kaum wiederzuerkennen

vor 2 Tagen

Pokopia-Fan baut den berühmten Kampf aus dem Pokémon Rot/Blau-Intro mit Vulkanasche nach - und es sieht fantastisch aus

vor 3 Tagen

Pokémon Pokopia-Event endet bald: Wenn ihr Hoppspross, Hubelupf und Papungha noch freischalten wollt, müsst ihr euch beeilen

vor 3 Tagen

Dieser Pokémon Pokopia-Trick spart euch richtig viel Zeit, wenn ihr eure Felder ratzfatz ernten wollt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon Pokopia: Spieler baut funktionierenden Rechner – ganz ohne Mods

vor 41 Minuten

Pokémon Pokopia: Spieler baut funktionierenden Rechner – ganz ohne Mods
One Piece: Die explodierenden Popel von Mr. 5 sind kein CGI - so wurden sie hergestellt

vor einer Stunde

One Piece: Die explodierenden Popel von Mr. 5 sind kein CGI - so wurden sie hergestellt
In Crimson Desert könnt ihr klettern, ohne dabei Ausdauer zu verbrauchen - so kommt ihr direkt auf jeden Berg   1

vor einer Stunde

In Crimson Desert könnt ihr klettern, ohne dabei Ausdauer zu verbrauchen - so kommt ihr direkt auf jeden Berg
PS Plus im April 2026 - Sony nimmt euch wieder 6 Spiele weg: Das sind alle bekannten Abgänge bei Extra und Essential   1     1

vor 2 Stunden

PS Plus im April 2026 - Sony nimmt euch wieder 6 Spiele weg: Das sind alle bekannten Abgänge bei Extra und Essential
mehr anzeigen