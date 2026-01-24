Postapokalyptisches PS5-Rollenspiel: Hit mit 87 Punkten im GameStar-Test ist jetzt günstig!

Dieses PS5-Rollenspiel schickt euch in eine postapokalyptische Version Tokios.

Jetzt könnt ihr einen Rollenspielhit für PS5, dessen internationaler Wertungsdurchschnitt laut OpenCritic bei 89 Punkten liegt und das auch bei unseren GameStar-Kollegen mit 87 Punkten sehr gut abgeschnitten hat, günstig im Angebot abstauben. Das Spiel, das zu einer seit 1992 laufenden Reihe gehört, bekommt ihr bei Amazon aktuell zum halben Preis:

Dämonische Postapokalypse: Das ist der PS5-Rollenspielhit

Vom modernen Tokio ist in diesem PS5-Rollenspiel nicht mehr viel übrig.

Es geht hier um Shin Megami Tensei V: Vengeance, eine Neuauflage des Rollenspiel-Hits, die nicht nur grafische Verbesserungen bietet, sondern auch inhaltlich beträchtlich erweitert wurde: Mit dem sogenannten „Buch der Vergeltung“ ist eine ganz neue, zusätzliche Geschichten enthalten, die euch an völlig neue Orte führt und sich um eine mysteriöse Gruppe von Dämonen dreht.

Für all diejenigen unter euch, die noch gar nicht wissen, worum es sich bei Shin Megami Tensei dreht: Es handelt sich dabei um eine seit mehr als 30 Jahren laufende Rollenspiel-Reihe, die in dieser Zeit neben der Hauptreihe zahlreiche Ableger hervorgebracht hat, darunter etwa die Persona-Spiele. Mit diesen hat Shin Megami Tensei 5 die Inszenierung im schicken Anime-Stil und auch das Kampfsystem gemein, das zwar rundenbasiert, aber dennoch temporeich ist.

Außerdem spielt ihr auch in Shin Megami Tensei 5 einen japanischen Schüler. Das langwierige Meistern des Schulalltags fällt hier jedoch weg: Nach einem Erbeben werdet ihr nämlich in eine albtraumhafte, postapokalyptische Parallelwelt hineingezogen, in der Tokio in Trümmern liegt. Dort werdet ihr in einen Krieg zwischen Engeln und Dämonen verwickelt. Glücklicherweise bekommt ihr durch die Verschmelzung mit einem übernatürlichen Wesen selbst gewaltige Kräfte.

Die Geschichte trieft zwar vor Pathos, ist aber trotzdem eines der Highlights des Spiels, was sie nicht zuletzt den interessanten Charakteren verdankt. Dadurch kann die Story die ganzen rund 70 Spielstunden hindurch fesseln. Insbesondere dann, wenn ihr die Persona-Spiele mögt, aber nicht so viel Lust auf den Schulunterricht und die ganzen sozialen Aspekte der Reihe habt, solltet ihr Shin Megami Tensei 5 unbedingt mal eine Chance geben.