90er-Survival-Horror: Dieses PS5-Spiel kehrt zum Ursprung des Genres zurück – Grusel-Highlight jetzt im Top-Angebot schnappen!

Wer auf der Suche nach einem Horrorspiel mit atmosphärischen Schauplätzen ist, ist bei diesem PS5-Titel genau richtig.

Lust darauf, zu den Wurzeln des Survival-Horror-Genres im Stil von Resident Evil und Silent Hill zurückzukehren? Dann könnt ihr gerade ein PS5-Spiel, das einen der großen Klassiker aus dem Jahr 1992 wieder aufleben lässt, günstig im Angebot abstauben. Bei MediaMarkt bekommt ihr den Geheimtipp, der durch tolles Artdesign und eine packende Gruselatmosphäre punktet, jetzt für nur 14,99€:

Theoretisch findet ihr den Deal übrigens auch bei Amazon, dort werden derzeit aber seltsamerweise wie bei einem Ab-18-Spiel 5€ Versandkosten verlangt, obwohl das Spiel ab 16 freigegeben ist. Bei MediaMarkt ist der Versand hingegen kostenlos.

Beide Händler bieten derzeit übrigens noch eine ganze Reihe weiterer PS5-Spiele zu Top-Preisen an.

Gruselige Reise in die Südstaaten vor 100 Jahren: Das ist das atmosphärische PS5-Horrorspiel

Alone in the Dark schickt euch in die Sumpflandschaften der amerikanischen Südstaaten in den 1920ern.

Wir sprechen hier von Alone in the Dark, dem Reboot der altehrwürdigen Reihe, die mit ihrem ersten Teil 1992 das Genre des Survival-Horrors, das später durch Resident Evil groß gemacht wurde, erfunden hat. Das Reboot basiert lose auf diesem ersten Teil und lässt euch den Privatdetektiv Edward Carnby und seine Auftraggeberin Emily Hartwood spielen, die in den US-Südstaaten der 1920er unterwegs sind.

Das große Highlight des neuen Alone in the Dark sind seine atmosphärischen Schauplätze: Einen großen Teil des Spiels verbringt ihr in Derceto Manor, einem uralten, tief in den Sümpfen gelegenen Herrenhaus, das später zu einem Sanatorium wurde und inzwischen verlassen ist. Falls ihr Lust auf klassischen Haunted-House-Horror habt, kommt ihr hier voll auf eure Kosten, auch dank des wundervoll gruseligen Artdesigns und der vielen Details, die den Ort glaubhaft wirken lassen.

14:40 Alone in the Dark - Test-Video zum Horror-Reboot

Spielerisch setzt Alone in the Dark teilweise auf echte Detektivarbeit: Ihr forscht in Derceto Manor nach den Spuren einer mysteriösen Vergangenheit, durchstöbert alte Dokumente und nutzt eure Erkenntnisse, um Rätsel zu lösen. Während dieser Teil sehr gelungen ist, machen die Action-Passagen leider weniger Spaß. Ob man nun Nahkampf- oder Schusswaffen nutzt, das Treffer-Feedback ist schlicht nicht sonderlich befriedigend.

Wenn ihr nach einem guten Horror-Shooter sucht, seid ihr deshalb etwa bei Resident Evil 4 oder 8 weit besser aufgehoben. Falls ihr es hingegen vor allem auf eine dichte Gruselatmosphäre abgesehen habt und euch das unverbrauchte Setting interessiert, solltet ihr Alone in the Dark auf jeden Fall mal eine Chance geben, vor allem jetzt zum stark reduzierten Preis: