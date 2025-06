Geschäft in Deutschland füllt leere Nintendo Switch 2-Regale einfach mit Switch 1-Konsolen auf - Vorsicht vor Verwechslung

In diesem Expert in Deutschland werden offenbar leere Nintendo Switch 2-Regale mit Konsolen der älteren Generation aufgefüllt.

Bereits vor dem Release der Switch 2 äußerten mehrere Händler die Sorge darüber, dass es beim Kauf des neuen Nintendo-Konsolenflaggschiffs zu Verwechslungen kommen könnte, da sich die Kartons der neuen Nintendo-Konsole und der alten Switch recht ähnlich sehen. Die Nintendo Switch 2-Box behält die rote Farbe der alten Generation bei, auch das das Design bzw. Anordnung von Logo und abgebildeter Konsole ist ähnlich.

Insbesondere wer sich in der Thematik nicht auskennt, nicht auf die "2" im Logo achtet und nicht genau weiß, wie die Konsole an sich aussieht, kann hier auch unserer Meinung nach schnell daneben greifen. Klassisches Beispiel: Themenfremde Großeltern, die eine Nintendo Switch 2 fürs Enkelkind kaufen wollen.

Verwechslungsgefahr im Laden

Deshalb ist Vorsicht und genaues Hinschauen im Geschäft angesagt. Im Netz finden sich bereits mehrere Berichte darüber, dass in einigen Läden leere Nintendo Switch 2-Regale mit Konsolen der älteren Switch-Generation aufgefüllt bzw. alte Switch-Geräte vor Nintendo Switch 2-Pappaufstellern platziert werden, wie in diesem Expert-Geschäft:

Dreistigkeit wollen wir diesem Geschäft an dieser Stelle nicht unterstellen, womöglich wurde hier auch einfach nicht daran gedacht, dass es bei nicht Gaming-affinen Menschen hier zu Verwechslungen kommen könnte. So oder so ist Vorsicht angesagt.

0:40 Nintendo Switch 2 Unboxing - Wir zeigen euch, was wirklich im Karton drin steckt

Solltet ihr also themenfremde Menschen, beispielsweise Eltern oder Großeltern losschicken, um euch eine Nintendo Switch 2 aus dem Laden zu besorgen, dann warnt diese am besten entsprechend vor und belehrt sie.

Links: Box der Switch 2, rechts: Box der älteren Switch OLED.

Zeigt euren Eltern/Großeltern den Karton der Switch 2 und macht sie auf die unterschiedlichen Preise aufmerksam: Die Switch 2 kostet aktuell UVP 469,99 Euro, das Mario Kart World-Bundle wird für 509,99 Euro angeboten. Zum Vergleich: Die Switch 1 bekommt ihr aktuell für 279 Euro, die OLED für 299,99 bis 329,99 Euro.

Habt ihr schon ähnliche Beobachtungen in Geschäften gemacht?