YouTuber zerkratzt, biegt und zündet seine Nintendo Switch 2 an - aber die kann über seine Versuche nur lachen

Die Switch 2 trägt beim Stresstest einige kosmetische Schäden davon, kommt abseits des Bildschirms aber ziemlich gut weg. (Bild: YouTube//@JerryRigEverything)

Die Nintendo Switch 2 wird über jahrelange Nutzung hinweg so einigem an Belastung ausgesetzt sein. Schon vor Release hatten manche Fans Bedenken, dass etwa der Joy-Con-Anschluss an der Konsole eine mögliche Schwachstelle sein könnte, die im schlimmsten Falle irgendwann abbricht.



Ein YouTuber hat jetzt aber den Stresstest gemacht und die nagelneue Konsole einer ziemlichen Tortur unterzogen. Die zeigt ein ziemlich positives Bild für die Haltbarkeit – nur einen größeren Kritikpunkt gibt es.

So hält die Switch 2 Kratzern, Verbiegen und Feuer stand

Die Switch 2 muss einige Jahre intensive Nutzung aushalten. Wie gut sie das genau schaffen wird, muss wohl die Zeit zeigen, aber der Stresstest des YouTubers JerryRigEverything gibt schon mal einen ziemlich guten Eindruck davon.

0:40 Nintendo Switch 2 Unboxing - Wir zeigen euch, was wirklich im Karton drin steckt

Autoplay

Mit Cuttermesser, LEGO-Steinen und Schlüssel bewaffnet hackt er hier auf die nagelneue Konsole ein. Das ist durchaus schmerzhaft anzusehen (besonders für alle, die selbst noch keine Switch 2 ergattern konnten), dient aber einem Zweck. Es zeigt nämlich, wie gut die Switch 2 roher Gewalt standhält.

Und tatsächlich schafft sie das ziemlich gut. Zwar lassen die Kratzer mit dem Cuttermesser am Plastik-Gehäuse durchaus Spuren zurück, die beeinträchtigen die Funktion aber nicht. Ein cooles Detail findet sich auch an den Joy-Con-Buttons: Die Buchstaben sind nämlich im Plastik selbst drin, statt nur mit einer Folie angebracht, können also nicht durch Benutzung abgerubbelt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Auch der oben genannte Sorgenpunkt mit den Joy-Con-Connectoren an der Switch 2 scheint unbegründet. Selbst wenn die Joy-Cons gewaltsam von der Konsole abgerissen oder nach vorn oder hinten "abgebrochen" werden, bleibt der Anschluss unversehrt.

Ähnlich sieht es aus, wenn der YouTuber versucht, die Konsole entzwei zu biegen: Am Ende lösen sich einfach die Joy-Cons, ehe der Bildschirm zu Schaden kommen kann.

Einziger Kritkpunkt: Der Bildschirm

Die Switch 2 kommt also größtenteils sehr gut beim Test weg. Der einzige Kritikpunkt ist der kosmetische Schaden. Bei den meisten Teilen dürfte der nicht größer ins Gewicht fallen, beim Bildschirm könnten die Kratzer dagegen schnell für Frust sorgen.

Auf dem Bildschirm befindet sich nämlich eine Plastik-Folie, die als zusätzlicher Schutz vor einem möglichen Zersplittern des Bildschirms dienen soll. Sie ist allerdings auch sehr anfällig für Kratzer. Während Plastik-Teile wie ein LEGO-Stein oder die Docking-Station der Konsole keine Spuren hinterlassen, bleiben durch Metall-Gegenstände wie Schlüssel deutliche Kratzer zurück.

Mehr zum Thema Seid ihr bereit für die Nintendo Switch 2? Sichert euch jetzt das beste Zubehör für die Konsole! Anzeige

Besonders wenn ihr viel mit der Switch 2 unterwegs seid und sie etwa einfach in die Tasche schmeißt, wredet ihr schnell Abnutzungsspuren bemerken. Es lohnt sich also in jedem Falle, auf ein zusätzliches Schutzglas zu setzen. Das müsst ihr zwar extra kaufen, aber es schützt den Bildschirm auch langfristig vor Kratzern und Schäden durch Außeneinwirkungen.

Habt ihr noch Sorgenpunkte zur Haltbarkeit der Switch 2?