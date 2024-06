Das Prince of Persia: Sands of Time-Remake gibt endlich ein Lebenszeichen von sich – aber es dauert trotzdem noch lang

Ubisoft hat den Prinzen nicht vergessen - will ihm jedoch genug Zeit lassen, damit er uns mit seiner Rückkehr umhauen kann.

An der Ubisoft Forward 2024 wurde ein Teaser Trailer zum Remake von Prince of Persia: The Sands of Time gezeigt. Das Wichtigste daraus ist an erster Stelle das Lebenszeichen des Spiels. Aber auch ein Releasejahr haben wir aus dem Teaser Trailer erfahren – und zwar soll das Remake des Klassikers erst 2026 erscheinen.

Schaut am besten selbst:

Auch wenn der Release noch über zwei Jahre in der Zukunft liegen könnte, finden wir das auf den ersten Blick gar nicht mal so übel. Wenn uns am Ende ein richtig tolles Remake des Klassikers erwartet, dann dürfen sich die Entwickler*innen gerne Zeit lassen.

Gameplay oder Ähnliches ist zwar leider nicht zu sehen, sondern an dessen Stelle eine Kerze. Während sie zuerst ausgebrannt scheint, zündet sie sich langsam an und wächst mit der Zeit – als würde sich die Zeit zurückdrehen. Irgendwie passend, oder?

Wie gehyped seid ihr auf das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time und könnt ihr noch so lange warten?