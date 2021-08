Prince of Persia: Neben Sands of Time-Remake soll sich 2D-Spiel in Entwicklung befinden

Das Remake zu Prince of Persia: The Sands of Time sorgte mit seinem Ankündigungstrailer für viel Furore. Vielen Fans gefiel das Aussehen der Charaktere nicht, sie wirkten für den heutigen Standard zu altbacken. Daraufhin verschob Ubisoft den Release kurzerhand auf unbestimmte Zeit.



Doch obwohl das Entwicklerteam nun allerhand mit der Überarbeitung von The Sands of Time zu tun haben sollte, werkelt das Studio im Hintergrund wohl an einem weiteren Prince of Persia-Titel. Schenken wir den aktuellen Gerüchten Glauben, so könnte uns bald ein weiterer Teil erwarten.

Neues 2D-Prince of Persia in Arbeit

Um was für ein Spiel handelt es sich? Demnach soll sich ein Prince of Persia-Titel in der Mache befinden, der im Gegensatz zum The Sands of Time-Remake auf eine 2D-Optik setzt. Damit orientiert sich das Spiel an den Originalen Prince of Persia und Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame.



Woher stammt das Gerücht? Diese Meldung stammt aus einer Privatnachricht des bekannten Branchen-Insiders Shpeshal_Nick, der früher unter dem Nicknamen Shpeshal_Ed in den sozialen Medien unterwegs war. In der neuen Ausgabe des XboxEra Podcasts spricht er ab 1:37:00 darüber, dass sich das 2D-Prince of Persia in Arbeit befinden könnte:

Link zum YouTube-Inhalt

Allerdings fügt er hinzu, dass er nicht weiß, in welchem Stadium sich das Spiel befindet. Außerdem kann er nicht bestätigen, ob es sich bei dem Spiel und ein Remake oder einen völlig neuen Teil der Reihe handelt. Es könnte sogar sein, dass Ubisoft das Projekt noch einstampfen wird, bevor es für die Öffentlichkeit angekündigt wird.

Urgestein der Reihe mit an Bord

Auf Twitter fügte der Insider hinzu, dass Jordan Mechner selbst am 2D-Prince of Persia arbeiten soll. Seit dem ersten Teil der Reihe ist Mechner stark bei der Entwicklung der Prince of Persia-Reihe involviert gewesen. Er war sogar für das Drehbuch des Prince of Persia-Films verantwortlich:

Link zum Twitter-Inhalt

Wie sehr können wir dem Gerücht vertrauen? Shpeshal_Nick möchte seine Quellen anonym halten. Daher wissen wir nicht, ob die Insider-Information direkt von Ubisoft stammen. Doch Shpeshal_Nick hat in der Vergangenheit öfters den richtigen Riecher bewiesen, wenn es um Spieleankündigungen ging. Deshalb könnte es tatsächlich sein, dass Ubisoft ein 2D-Prince of Persia in der Entwicklung hat.



Doch Shpeshal_Nick hat in jüngster Vergangenheit auch daneben gelegen. Er sagte beispielsweise voraus, dass wir im Juli neues Gameplay-Material zu God of War 2 sehen werden. Deshalb sollten wir solche Gerüchte wie immer erst einmal mit Vorsicht genießen.



Wie der Insider selbst sagte, kann das Spiel noch vor dem Reveal eingestampft werden und wir würden es nicht mehr zu Gesicht bekommen. Somit bleibt uns aktuell nur darauf zu hoffen, dass das Prince of Persia-Remake möglichst bald seinen Weg zu uns finden wird.

GamePro hat selbst bei Ubisoft angefragt, ob sich der Titel wirklich in Entwicklung befindet. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen Artikel für euch aktualisieren.

Wer sich selbst vom Aussehen des Remakes überzeugen will, kann den Reveal-Trailer nachholen:

Original dient Sands of Time-Remake als Vorlage

Das Entwicklerteam betonte mehrmals, dass man sich so gut es geht an das Original halten wolle. Um dieses Ziel zu erreichen, konnte sogar der damalige Synchronsprecher für den Prinzen erneut rekrutiert werden. Leider war dieses Vorhaben bei Prinzessin Farah nicht ganz so erfolgreich, hier müssen wir uns an eine neue Stimme gewöhnen.



Würdet ihr euch über einen 2D-Titel von Prince of Persia freuen?