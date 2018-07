Pro Evolution Soccer 2019 - Termin und Umfang der Demo bekannt

Noch bevor Pro Evolution Soccer 2019 am 30. August erscheint, veröffentlicht Konami eine Demo, die einen ersten intensiveren Blick auf das Fußballspiel ermöglicht.

Der Release der Demo ist am 8. August, sie erscheint für PS4, Xbox One und den PC. Es sind mehrere Stadien, Mannschaften und Modi an Bord, die wir nachfolgend auflisten.

Inhalte der PES 2019-Demo

Stadien:

Nou Camp

Veltins-Arena

Mannschaften:

FC Barcelona

FC Schalke 04

FC Liverpool

Inter Mailand

AC Mailand

AS Monaco

FC Sao Paulo

Flamengo Rio de Janeiro

Palmeiras Sao Paulo

Colo Colo

Argentinische Nationalmannschaft

Französische Nationalmannschaft

Modi:

Freundschaftsspiel

Offline-Koop

Online Schnelles Spiel

Pro Evolution Soccer 2019 wird einige neue Elemente wie eine neue Schussmechanik und sichtbare Ermüdung bieten, zudem gibt es auf allen Plattformen 4K HDR. Auch der myClub-Modus wird überarbeitet und bekommt unter anderem ein neues Kartensystem.