PS Plus Juli 2019 - Gratis-Spiele bekannt: Ist was für euch dabei?

Die kostenlosen PS Plus-Spiele für den Monat Juli 2019 sind bekannt. Sony hat die PS4-Spiele, die sich Abonnenten des Service kommenden Monat herunterladen können, enthüllt. Welche Titel dabei sind und für wen sie sich lohnen, erfahrt ihr hier.

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im Juli 2019 erhältlich? Ab dem 2. Juli 2019 stehen die Titel des neuen Monats zum Download bereit. Bis dahin habt ihr noch die Chance, euch die PS Plus-Spiele für Juni 2019 schnappen.

Das sind die neuen Gratis-Games:

PES 2019 (PS4)

Genre: Sport, Fußball

Sport, Fußball Download-Größe: 27,5 GB

27,5 GB Regulärer Preis ohne PS Plus: 29,99 Euro

29,99 Euro Unsere Test-Wertung: 89

Ihr braucht Abwechslung von FIFA oder wollt überhaupt mal in die Welt des Rasensports eintauchen? Dann könnte PES 2019 alias Pro Evolution Soccer 2019 das Richtige für euch sein. Mit dem im August 2018 erschienenen Ableger setzt Entwickler und Publisher Konami seine PES-Reihe fort und schickt euch aufs virtuelle Grün.

Für wen es sich lohnt: Beim Stichwort "Fußball" ist die Zielgruppe für PES 2019 schon klar gesetzt. Wer mit dem Sport rein gar nichts anfangen kann, für den wird sich der Kicker höchstwahrscheinlich nicht lohnen. Wer Fußball mag, bekommt hier aber eine feine Fußballsimulation mit realistischen Spielabläufen, fantastischer Ballphysik und hervorragenden Animationen.

PES 2019 mangelt es jedoch an Lizenzen. Das sollte euch bewusst sein. Zwar gibt es in PES 2019 so viele lizensierte Teams wie in keinem anderen Ableger der Reihe zuvor, jedoch müsst ihr unter anderem auf die Champions League und die komplette Bundesliga verzichten. Mit FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen sind nur zwei deutsche Mannschaften dabei.

Mehr Infos findet ihr im Test zu PES 2019.

Horizon Chase Turbo (PS4)

Genre: Arcade-Racer

Arcade-Racer Download-Größe: 378,4 MB

378,4 MB Regulärer Preis ohne PS Plus: 19,99 Euro

Horizon Chase Turbo ist ein Arcade-Racer, der sich auf die Spuren von Lotus Turbo Challenge (Amiga) und Top Gear (SNES und Mega Drive) begibt. Das Rennspiel stammt vom brasilianischen Entwickler Aquiris Game Studio und ist die Fortsetzung von Horizon Chase World Tour, das zuerst für iOS und Android veröffentlicht wurde.

Für wen es sich lohnt: Fans von unkomplizierter Arcade-Racing-Action dürften in Horizon Chase Turbo voll auf ihre Kosten kommen. Das Spiel schickt euch in 31 Autos über 109 Strecken rund um die Welt und setzt dabei auf eine simple Fahrphysik. Mehr als Gas geben, bremsen und lenken, müsst ihr hier nicht tun.

Horizon Chase Turbo kommt mit Couch-Koop mit bis zu 4 Spielern. Wer will, der kann mit bis zu drei weiteren Möchtegern-Rennfahrern im Splitscreen über die Rennpiste sausen.

Was ist PlayStation Plus?

PS Plus ist Sonys kostenpflichtiger Abo-Service, der euch nicht nur jeden Monat eine Auswahl an Spielen ohne Zusatzkosten bereitstellt, sondern auch das Online-Spielen bestimmter PS4-Titel ermöglicht.

Außerdem erhaltet ihr mit PS Plus regelmäßig Sonderrabatte im PS Store, sowie Gratis-Designs, -Avatare und -Demos.

Was kostet der Service? Aktuell bezahlt ihr für 12 Monate 59,99 Euro, für 3 Monate 24,99 Euro und für einen Monat 7,99 Euro. Allerdings soll PS Plus ab August teurer werden.