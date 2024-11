Project 007: Was bislang schon über das neue James Bond-Spiel bekannt ist

James Bond kehrt in einem weiteren Spiel zurück. Wirklich viel ist dazu allerdings noch nicht bekannt.

James Bond ist der wohl berühmteste Geheimagent der Welt. Die meisten von euch kennen 007 vermutlich aus einem oder mehreren der mittlerweile 25 Kinofilme, die in den vergangenen 60 Jahren erschienen sind. Doch auch im Videospielbereich hatte James Bond bereits einige bemerkenswerte Auftritte, etwa im legendären N64-Shooter Goldeneye.

In den letzten Jahren hat sich der britische M16-Agent auf Konsolen und PC allerdings rar gemacht. Das letzte Bond-Spiel 007 Legends erschien im Jahr 2012. Dass diese Durststrecke irgendwann enden wird, steht bereits fest, denn IO Interactive – das Studio hinter den Hitman-Spielen – werkelt schon seit einigen Jahren an einem neuen Bond-Spiel.

Hinweis: Wir werden diesen Artikel regelmäßig aktualisieren, sobald neue Informationen zum Spiel auftauchen.

Reveal: Wurde Project 007 schon offiziell angekündigt?

Ja. Die Enthüllung liegt mittlerweile schon mehrere Jahre zurück und erfolgte im November 2020. Damals veröffentlichte IO Interactive einen kurzen Teaser-Trailer, in dem aber kein Gameplay, sondern lediglich die berühmte "Gunbarrel"-Sequenz zu sehen ist, die traditionell auch jeden Film mit dem Geheimagenten einleitet.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

0:58 Project 007 - 1. Teaser-Trailer zum James Bond-Spiel der Hitman-Macher - 1. Teaser-Trailer zum James Bond-Spiel der Hitman-Macher

Hinweis: Beim Namen "Project 007" handelt es sich um einen Arbeitstitel – das finale Spiel wird anders heißen.

Release: Wann kommt Project 007 raus?

Bislang gibt es noch kein konkretes Release-Datum für Project 007. Und angesichts der mauen Informationslage sowie der Tatsache, dass bislang noch kein Gameplay aus dem Spiel gezeigt wurde, kann es bis zur Bekanntgabe eines solchen Datums auch noch eine ganze Weile dauern.

Im Jahr 2022 sprach IO bereits von "langen Produktionsphasen". Damals wurde spekuliert, dass der Release noch drei Jahre entfernt sein könnte. Das wäre also das Jahr 2025, aktuell fällt es aber schwer zu glauben, dass das Spiel dann tatsächlich erscheint.

Plattformen: Für welche Systeme erscheint Project 007?

Für welche Konsolen das neue Bond-Spiel erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt. Auch auf der offiziellen Webseite des Spiels gibt es keine Systemlogos oder Ähnliches zu sehen.

Deshalb müssen wir spekulieren. Da Project 007 offenbar ein aufwendiges Projekt ist, halten wir es für ausgeschlossen, dass der Titel noch für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Einen Release für PlayStation 5 (Pro) und Xbox Series X/S sowie dem PC sehen wir dagegen als gesetzt an.

Story: Worum geht es in Project 007?

Viel ist zur Geschichte des neuen Bond-Spiels bislang nicht bekannt. IO Interactive verrät aber unter anderem auf der offiziellen Webseite, dass es sich um eine "Origin Story" handeln soll. Wir werden also in die Rolle eines jungen Bonds schlüpfen und im Spiel erfahren, wie er seinen 00-Status – die Lizenz zu töten – erlangte.

Außerdem wird es eine "brandneue" Geschichte sein. Das bedeutet also, dass sie nicht auf einem der bereits erschienenen Filme basiert und auch einen "neuen" Bond präsentieren wird. Einen Bond, der einem der bisherigen Bond-Darsteller Schauspielern Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan oder Daniel Craig nachempfunden ist, wird es in Project 007 also nicht geben.

Gameplay: Wie spielt sich Project 007?

Hierzu gibt es noch keine konkreten Informationen. Anhand von Stellenausschreibungen bei IO Interactive steht lediglich fest, dass es sich um ein Action-Adventure handeln wird. Anfang 2024 wurde zudem ein Leveldesigner gesucht, der sowohl mit First- als auch Third-Person-Spielen vertraut sein sollte. Daraus lässt sich allerdings nicht ableiten, aus welcher Perspektive Project 007 gespielt wird.

Ob sich in Project Project 007 auch Fahrzeuge steuern lassen, ist noch nicht bekannt - in den Filmen waren sie stets ein wichtiger Bestandteil.

Davon ab lehnen wir uns aber vermutlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir prognostizieren, dass Bond auch im neuen Spiel an unterschiedlichsten Schauplätzen auf der ganzen Welt diverse Waffen, Gadgets und eventuell auch Fahrzeuge einsetzen wird. Das war zumindest der Gameplay-Cocktail bei bisherigen Bondspielen, weswegen uns IO vermutlich etwas Ähnliches servieren wird. Aktuell bleibt das aber eine Spekulation.