Auch wenn sich Project xCloud derzeit noch in der Testphase befindet, treibt Microsoft die Planungen für den Streaming-Dienst weiter voran. Auf der X019 wurde beispielsweise angekündigt, dass auch der Game Pass über xCloud verfügbar sein wird.

Im Interview mit Stevivor verriet Kareem Choudhry, der Head of xCloud bei Microsoft, aber noch mehr. Denn offensichtlich plant der Publisher komplette Exklusivspiele für den Streaming-Service. Man befinde sich bereits in Gesprächen.

"Was Exklusivspiele anbelangt, sind wir in ersten Gesprächen mit First- und Third-Party-Entwicklern, aber wir können noch keine Ankündigungen machen. "