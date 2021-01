PS Competition Center - Neues Jahr, neue Turniere [Anzeige]

Sonys hauseigene Esport-Plattform, der PlayStation Competition Center bietet euch jeden Monat interessante Wettbewerbe und Turniere, bei denen ihr euer Können zeigen, oder einfach eure Skill verbessern könnt. Vor allem für FIFA-Freunde bietet das Center eine große kompetitive Auswahl an, die jeden Monat neue Inhalte bieten. Neben Ruhm und Ehre könnt ihr dort aber natürlich auch etwas gewinnen. Wir zeigen euch, was.

Macht mit bei den FIFA 21 Open Series Januar

Die Hauptveranstaltung im FIFA-Esport auf der PlayStation nennt sich Open Series und findet jeden Monat aufs Neue statt. Falls ihr also jetzt erst in den Esport einsteigen wollt, fangt ihr wie alle anderen bei Null an.

Programmplan für Januar 2021: Alle Turniere des Monats im Überblick

Neben FIFA 21 gibt es auch andere Spiele-Disziplinen mit entsprechenden Turnieren:

FIFA 20

Under Night: In Birth

Mortal Kombat 11

BlazBlue

Warface

NBA 2K20

NBA 2K21

SoulCalibur VI

FIFA-Stars gesucht

Zu den Open Series finden jeden Monat mehrere Qualifierer Runden statt. Wer sich dort gut schlägt, kann sich auf Belohnungen, FIFA Points und sogar auf Preisgeld freuen. Und ihr müsst nicht einmal zu den Besten der Besten gehören, um etwas zu gewinnen.

Bereits, wenn ihr euch einschreibt und an dem Turnier erfolgreich teilnehmt, bekommt ihr ein exklusives Thema für eure PlayStation und einen Avatar geschenkt. Die besten 40 Prozent eines Qualifieres bekommen sogar spezielle Elite Themen und Avatare und wer es unter die besten 64 Spieler schafft, darf sich auf mindestens 500 FIFA Points freuen.

Falls ihr euch unter die besten Acht eines Qualifieres spielt, bekommt ihr noch mehr FIFA Points und ihr qualifiziert euch für das monatliche Finale.

Im Monatsfinale könnt ihr dann richtig abräumen. Insgesamt 1000 Euro Preisgeld warten dort auf die vier besten Spieler und jeweils 12.000 FIFA Points.

Macht mit und gewinnt tolle Preise

Wie ihr an den Turnieren teilnehmen könnt und was ihr dafür braucht, erfahrt ihr in unserem Teilnahme-Artikel.