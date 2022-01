PS Now im Januar 2022 erhält Final Fantasy 12, Mortal Kombat 11 und mehr

Auch das Jahr 2022 hält einige neue Spiele-Kracher für Abonnierende von PS Now bereit. Auf dem offiziellen PlayStation-Blog hat Sony nun enthüllt, auf welche Titel sich Mitglieder des Abo-Dienstes im Januar 2022 freuen dürfen.

Folgende PS Now-Titel kommen im Januar

Nachdem im November und Dezember bereits einige Final Fantasy-Titel hinzugefügt wurden, folgt im Januar 2022 nun Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Aber auch Kampfsport-Fans kommen mit Mortal Kombat 11 auf ihre Kosten. Wer es etwas ruhiger mag, findet wohl mit Kerbal Space Programm: Enhanced Edition seinen Frieden.

Eine vollständige Liste aller Titel, die im Januar 2022 für PS Now erscheinen, findet ihr hier:

Das Highlight im Januar: Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Genre: Adventure, Rollenspiel

Adventure, Rollenspiel Plattform: PS4, Xbox One, Switch, PC

Darum geht’s: Bei The Zodiac Age handelt es sich um ein HD-Remaster des Fantasy-Klassikers Final Fantasy 12. Die Geschichte spielt in Ivalice aus der Sicht des Straßenjungen Vaan, der seinem Traum nachgeht, ein Luftpirat zu werden. Doch das Schicksal hält noch viel größeres für ihn bereit. Während seiner Reise rutscht er in politische Geschehnisse hinein und trifft auf Königstochter Ashe, die Rache gegen das Imperium üben möchte.

Was wir vom HD-Remaster von Final Fantasy 12 halten, erfahrt ihr in unserem Test:

22 0 Mehr zum Thema Final Fantasy 12: The Zodiac Age im Test - Willkommen in der Moderne

Wann kann ich die neuen Titel spielen? Sony verkündete bereits, dass die PS Now-Spiele ab dem 4. Januar 2022 zum Download bereitstehen werden. Eine genaue Uhrzeit gibt es nicht, meistens sind die Spiele um die Mittagszeit bereit.

Das brachte der Dezember für PS Now

Der Jahresabschluss brachte mit dem Dezember 2022 ein umstrittenes Highlight für PS Now. Neben Final Fantasy X/X-2 HD Remaster erhielten Abonnierende die Möglichkeit, sich Grand Theft Auto III – Definitive Edition zu sichern. Doch das lieblose Remaster ist dem Original-Meisterwerk absolut nicht würdig, wie ihr in unserem GamePro-Test nachlesen könnt.

Was sagt ihr zum Jahresbeginn von PS Now? Sind Spiele für euch dabei, mit denen ihr etwas anfangen könnt?