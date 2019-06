PS Plus: In Asien & Japan gibt es andere Gratis-Spiele für Abonnenten

Die Gratis-Spiele für den Monat Juli, über die sich PS Plus-Spieler freuen dürfen, stieß bei uns auf deutliche Kritik. Warum die Abonennten mit der Auswahl von PES 2019 und Horizon Chase Turbo unzufrieden waren, erfahrt ihr in unserem weiterführendem Artikel.

Wie immer sind die monatlichen PS Plus-Spieler aber nicht in allen Regionen identisch.

PS Plus: Das gab es in anderen Ländern als Gratis-Spiele

So gab es in Japan und Asien (was von Sony als eigene Region behandelt wird) ein anderes Lineup, das dem einen oder anderen vielleicht besser gefallen hätte.

Kurz vorweg: Pro Evolution Soccer 2019 als Headliner ist tatsächlich für alle PS Plus-Kunden gratis.

In Japan bekamen Spieler neben dem akuellen PES-Ableger zusätzlich noch Caligula Effect: Overdose spendiert. Das RPG ist eine aufgebohrte Version des PS Vita-Originals und erinnert auf dem ersten Blick nicht von ungefährt an die Persona-Reihe. Im Kern ist das Gameplay aber als rundenbasierter Dungeon Crawler angelegt.

In Asia-Region ist Aegis Defender der zweite Gratis-Titel. Der Mix aus Tower Defense und 2D-Platformer überzeugt vor allem durch die charmante Optik. Spieler müssen ein Team aus vier Charakteren mit unterschiedlichen Fertigkeiten steuern und wechseln stets von einer Erkundungs- in eine Verteidigungsphase über.

Wäre euch einer der beiden Titel lieber gewesen?