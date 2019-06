Warum das PS Plus Juli 2019-Lineup viele Fans enttäuscht

Im Juli 2019 erhalten PS Plus-User kostenlosen Zugang zu zwei PS4-Spielen. Seit gestern ist das Lineup des nächsten Monats bekannt. Wie üblich sind nicht alle Spieler zufrieden mit der Auswahl, aber dieses Mal scheint es besonders viele kritische Stimmen zu geben. Das hat auch konkrete Gründe.

Wenn ihr im Juli Abonnenten bei PS Plus auf der PS4 seid, dann bekommt ihr ohne weitere Kosten Zugriff auf die Fußballsimulation PES 2019 und das Arcade-Rennspiel Horizon Chase Turbo. Soweit, so gut. Aber warum stören sich so viele Gamer an den beiden Spielen?

Was sagen die Fans zu PES 2019 und Horizon Chase Turbo?

Im PS4-Subreddit ist der Thread zur Juli-Auswahl heiß diskutiert. Derzeit finden sich bereits über 900 Kommentare unter der offiziellen Ankündigung. Nach ein wenig Scrollen fällt auf, dass nahezu alle dieser Beiträge negativ sind. Positive Stimmen muss man mit der Lupe suchen.

"Ist das Sonys Art uns zu sagen, dass wir im Sommer draußen spielen sollen?"

So heißt es in einem Top-Kommentar. Ein anderer Post mit 1700 Likes meint, dass die Enttäuschung "nicht messbar" sei und der Tag nun ruiniert wäre. Auch abseits der Top-Beiträge fällt immer wieder der Ausdruck "schlechtester PS Plus-Monat" oder ähnliches.

Wie üblich begründen nicht alle Spieler ihre Aussage, aber es zeichnen sich doch eindeutige Gründe heraus, warum der Monat nicht besonders gut wegkommt.

Die Gründe geben die Fans an:

Im Juni gab es Borderlands: Handsome Collection, was im Vergleich beliebter war

PES 19 ist ein jährliches Sportspiel, welches in Kürze durch PES 20 nicht mehr aktuell sein wird

Nachdem die PS3-Spiele von PS Plus entfernt wurden, hofften viele, dass sich die Qualität der PS4-Spiele bessert. Dies sei bisher nicht geschehen.

Von PES 19 gibt es mit "PES 2019 Lite" bereits eine kostenlose Variante

Horizon Chase Turbo war ursprünglich ein Mobile-Spiel

Der von Sony angegebene Gesamtwert von 50 Euro ist nicht realistisch

Es gibt auch positive Stimmen

Trotz der überwältigenden Anzahl an Kritikern, gibt es Spieler, die sich mit der Juli-Auswahl zufrieden zeigen. Eure Kommentare unter unserer Ankündigungsnews zeigen ein deutlich gemischteres Bild, auch wenn es bei uns trotzdem viele negative Stimmen gibt. GamePro-Leser ps4xonewii schreibt beispielsweise:

"Für mich persönlich ist es endlich wieder ein super Monat bei den monatlichen Glückslos Ziehungen, denn in den letzten Monaten war immer mindestens ein Spiel dabei, was ich vorher schon mal gekauft habe und diesmal bekomme ich tatsächlich wieder zwei für mich frische Titel."

Besonders das kleinere Spiel Horizon Chase Turbo hat bei uns offenbar einige Fans. LZP SN ist der Meinung, dass Horizon: Chase Turbo ein "mega geiles Spiel" ist, auch wenn PS Plus schon deutlich bessere Monate erlebt habe. "Gebt Horizon Chase Turbo eine Chance", schreibt auch Johnny Dread. Dass das kleine Rennspiel eine gute Sache ist, sagen auch RUSUCK und Trondyard.

Das soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch auf GamePro viele Leser nicht zufrieden sind. "Wer PES mag, der hat es schon längst", schreibt z.B. Silenqua.

