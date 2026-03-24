PS Plus im April 2026 - Sony nimmt euch wieder 6 Spiele weg: Das sind alle bekannten Abgänge bei Extra und Essential

Das sind die bislang bekannten PS Plus-Abgänge im Überblick.

Bald ist schon April und für PlayStation Plus-Mitglieder bedeutet das nicht nur, dass sie sich auf neue Bonus-Spiele freuen können, sondern auch, dass einige Titel die Bibliothek des kostenpflichtigen Online-Service wieder verlassen werden. Wir listen alle bislang bekannten PS Plus Extra- sowie die Essential-Abgänge des kommenden Monats für euch auf.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Essential im April 2026

Die Spiele werden entfernt am: Dienstag, dem 07. April zwischen 10 und 11 Uhr mittags.

Voraussichtlich am 01. April 2026 um 17:30 Uhr deutscher Zeit enthüllt Sony die PS Plus Essential-Spiele für den Monat April 2026. Am Dienstag darauf, dem 07. April, werden diese dann im PS Store freigeschaltet. Das bedeutet allerdings auch, dass alle oben genannten Titel aus dem März 2026-Lineup den Service an diesem Tag verlassen werden.

2:09 Neuer Monster Hunter Rise-Trailer feiert den Launch auf PlayStation und Xbox

Autoplay

Unbedingt anschauen solltet ihr euch übrigens den Monster-Schnetzler Monster Hunter Rise, der im GamePro-Test eine starke Wertung von 87 Punkten einsacken konnte und sich im Jahr 2021 als echtes Rollenspiel-Highlight herausstellte.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Extra- und Premium im April 2026

Die Spiele werden entfernt am: Dienstag, dem 21. April 2026 zwischen 10 und 11 Uhr mittags.

EA Sports PGA Tour

Lost Records: Bloom & Rage

Über die japanische "Last Chance to Play"-Sektion (via Reddit) sind derweil zwei Titel durchgesickert, die voraussichtlich am 21. April 2026 aus der PS Plus Extra-/Premium-Bibliothek entfernt werden.

Die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele des April 2026-Aufgebots werden derweil aller Voraussicht nach am Mittwoch, dem 15. April 2026 um 17:30 Uhr enthüllt.

Sollten weitere PS Plus Extra-Abgänge dazustoßen, werden wir diesen Artikel entsprechend updaten.

Und nun fragen wir wie immer euch: Welche Spiele werdet ihr noch nachholen? Schreibt's uns gerne unten in die Kommentare.