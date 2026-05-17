The Witcher 3-Spieler entdeckt coolen Grafikeffekt - und gleich mehrere Fans lernen dabei eine neue Spielmechanik

Eigentlich wollte der User nur einen Wetterfeffekt von Aard teilen. Dabei kommt raus, dass manch Fan eine Funktion des Zeichens gar nicht kennt.

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Eleen Reinke
17.05.2026 | 12:56 Uhr

Ein echter Hexer wie Geralt weiß natürlich, wie er seine Zeichen richtig nutzt. Ein echter Hexer wie Geralt weiß natürlich, wie er seine Zeichen richtig nutzt.

The Witcher 3 hat inzwischen schon 11 Jahre auf dem Buckel, kann sich aber auch heute (nicht zuletzt dank Next-Gen-Upgrade) noch sehen lassen. Das liegt auch an der Liebe zum Detail im Spiel, weshalb alte wie neue Fans bis heute Dinge entdecken.

So wie dieser Spieler, dessen eigentlich kleiner Fund dazu geführt hat, dass manch alter Hase noch eine neue Spielmechanik gelernt hat.

Aard kann mehr, als ihr vielleicht denkt

Eigentlich wollte User Killercomrad392 im Witcher 3-Subreddit nur auf einen coolen Wettereffekt aufmerksam machen, der beim Wirken des Zeichens Aard entstehen kann.

Video starten 41:28 Witcher 4 trifft Unreal Engine 5: Was verrät uns die Tech-Demo ... und was CD Projekt RED?

Wird die telekinetische Druckwelle nämlich bei Regen gewirkt, scheint sie für einen kurzen Moment die Regentropfen zu stoppen.

Dabei dürften wohl nicht die einzelnen Tröpfchen selbst in der Luft gehalten sondern vielmehr der Regeneffekt im betroffenen Areal schlicht kurz ausgesetzt werden, cool sieht es aber allemal aus und erinnert obendrein an den Kräuselwellen-Effekt, den Aard im Wasser auslöst.

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Das hat zwar keinen spielerischen Vorteil, aber wer den sucht, muss einfach nur in die Kommentare unter dem Beitrag gucken. User krucsikosmancsli hat hier nämlich noch ein tatsächlich nützliches Detail parat:

"Warte, bis du rausfindest, dass ein perfekt abgepasstes Aard auch Pfeile, Bolzen und andere Projektile ablenken kann."

Darunter melden sich gleich mehrere Fans, die sich von dieser Info überrascht zeigen. User yaboimags_ schreibt etwa "Dude, das kann nicht sein. Echt jetzt?" Ein anderer Fan ergänzt, dass sich selbst einige Zauber damit ablenken lassen.

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Dass selbst manch alteingesessener Fan davon nichts wusste, dürfte auch damit zusammenhängen, dass es für das Parieren mit Aard sehr gutes Timing braucht. Immerhin müsst ihr Pfeil, Bolzen und Co. dabei in der Luft treffen.

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Hartnäckigen Gerüchten zufolge soll The Witcher 3 übrigens in diesem Jahr tatsächlich noch einen Story-DLC bekommen. Angeblich soll der sogar noch im Mai 2026 erscheinen und mit der Geschichte die Brücke zum kommenden The Witcher 4 schlagen. Wir haben euch alle Leaks im oben verlinkten Artikel zusammengetragen.

Kanntet ihr diese Mechanik schon und habt sie erfolgreich eingesetzt? Und welches ist für euch das beste Zeichen?

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