PS Plus: Euch werden im März 2025 wieder Spiele weggenommen - Von diesen 10 Games müsst ihr euch verabschieden

Die ersten 10 PS Plus-Abgänge für den Monat März 2025 sind jetzt bekannt.

PS Plus-Mitglieder wissen, wie der Hase läuft: Jeden Monat gibt's neue Bonus-Spiele, jedoch nimmt uns Sony auch regelmäßig wieder mehrere Titel weg. Die ersten zehn Abgänge für PlayStation Plus Extra sind jetzt bekannt, und unter den "Lebewohlsagern" befinden sich diesmal mehrere große Namen.

PS Plus Extra - Alle Abgänge im März 2025

Folgende Titel verlassen voraussichtlich am 18. März 2025 laut "Last Chance To Play"-Sektion im PS Store (via Eurogamer) die PS Plus Extra-Bibliothek:

Resident Evil 3

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

Mortal Kombat 11

Street Fighter 5

Dragon Ball Z: Kakarot

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Life is Strange: True Colors

Life is Strange 2

Final Fantasy Type-0 HD

Unter den Abgängen befinden sich Hits wie Resident Evil 3 oder das fantastische Adventure Life is Strange: True Colors, das uns im GamePro-Test mit seiner emotionalen Geschichte und komplexen Charakteren begeistert hat. Holt es also unbedingt nach, wenn ihr es ohnehin nicht bereits gespielt habt!

Titel des Februar 2025-Lineups jetzt live: Seit gestern könnt ihr euch mit entsprechendem Abo übrigens die Februar-Spiele für PS Plus Extra und Premium herunterladen. Alle Neuzugänge findet ihr hier noch einmal in der Übersicht:

PS Plus im März: An diesen Tagen kündigt Sony die Titel für Essential, Extra und Premium an

Dass diesmal so viele Hochkaräter die Extra-Bibliothek verlassen, schmerzt zwar, aber kleines Trostpflaster: Bereits in der kommenden Woche kündigt Sony die neuen Essential-Titel an und die Enthüllung der nächsten Bonus-Titel für Extra/Premium lässt ebenfalls nicht mehr allzu lange auf sich warten:

PS Plus Essential (März 2025)

Datum der Enthüllung: 26. Februar 2025

Datum der Freischaltung: 04. März 2025

PS Plus Extra/Premium (März 2025)

Datum der Enthüllung: 12. März 2025

Datum der Freischaltung: 18. März 2025

